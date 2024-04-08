Повне сонячне затемнення 8 квітня: астрологиня прогнозує "падіння імперій" та "революцію"

Сьогодні відбудеться повне сонячне затемнення. В Україні його видно не буде. Цього разу це доволі рідкісне астрономічне явище можна буде спостерігати у Північній Америці - Мексиці, США та Канаді.

Про це повідомляє власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

Що відомо про повне сонячне затемнення

Першими сонячне затемнення побачать у Мексиці. Там буде о пів на десяту ранку - у Києві 19:30 увечері. Далі затемнення рухатиметься на північний схід, через Сполучені Штати і краєчком зачепить Канаду. Смуга на карті - це так званий "шлях тотальності": у цих зонах місяць на кілька хвилин цілком перекриє сонце. Але й в інших частинах північної Америки затемнення, хоч і не у повній мірі, буде помітним.

"По суті, упродовж 2 годин або близько того люди спостерігатимуть, як місяць повільно рухається по поверхні сонця. І коли він досягне точки повноти, стане темніше. А також прохолодніше, бо місяць блокує не лише сонячне світло, але й тепло", - каже астроном королівської обсерваторії у Грінвічі Джейк Фостер.

Спостереження за сонячним затемненням

Як у США готуються до повного сонячного затемнення

До унікальної можливості побачити затемнення у своїй країні американці поставилися з великим ентузіазмом. Бронювання житла на шляху тотальності згідно із даними популярного сервісу air-bnb збільшилося удесятеро. Місцеві влади попереджають гостей, які приїдуть до них дивитися затемнення, запастися водою та їжею і терпінням - розраховувати на тисняву на автошляхах. Власниця крамниці з продажу мила Келі Гʼюм живе у самісінькому центрі "шляху тотальності". Вона переназвала свої товари тематично - з космічним ухилом - і підготувалася до ночівлі у магазині.

Для 63-річної Летиції Феррер це буде 20 повне сонячне затемнення, яке вона побачить на власні очі. Подорожувати туди, де його видно найкраще, її хобі. Від 1991 року вона не пропустила жодного, навіть того року, коли помер її перший чоловік. І нинішнього свого обранця Летиція також зустріла, можна сказати, завдяки затемненням - на сайті знайомств вона відверто розповіла про захоплення, і поки інші крутили пальцем біля скроні, вважаючи її дивачкою, Деніела привабило саме це.

Цього року Летиція і Деніел уперше за 33 роки нікуди не летять - бо живуть на "шляху тотальності". Затемнення прийде до них додому.

На затемнення реагують усі живі істоти

На затемнення реагують усі живі істоти - запевняє співробітниця інституту астрономії на Гаваях Шадія Хабал. Найчутливіші за її спостереженнями тварини.

"Памʼятаю, були ми у Чилі в 2020 році. Погода була дуже погана, повна хмарність і дощ. І ще до того, як ми змогли побачити, що почалася часткова фаза, птахи просто збожеволіли. Вони так літали, були повсюду, наче щось відчували", - каже вона.

Передбачення астрологів

Що ж буде з людьми і навіть країнами - намагаються передбачити астрологи. А надто, що затемнення над Сполученими Штатами, де у листопаді відбудуться надважливі президентські вибори.

Астрологиня Лорі Бел каже - це затемнення важливе для Дональда Трампа, бо припадає на сектори в його гороскопі, повʼязані із законністю, фінансами та боргами - саме із ними у кандидата в президенти чималі проблеми. Їі колега Джесіка Леніду на майбутнє обіцяє нові астрологічні явища, що зроблять ситуацію в країні ще напруженішою.

"Фінальний дзвіночок, остаточний ефект від цього усього буде під час виборів у Сполучених Штатах, коли в астрології відбуватиметься повернення Плутона, що асоціюється з падінням імперій. Не кожна нація, яка стикається з поверненням Плутона, зазнає краху, від якого не зможе оговтатися. Так чи інак, нація переживатиме велику кризу і з астрологічної точки зору ми матимемо революцію", - каже Джесіка Леніду.

Джесіка Леніду.

Для звичайних людей, запевняє астрологиня, слушний час, щоб стати більш усвідомленими та емоційно стабільними і навчитися контролювати емоції.

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Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року: що на нас чекає в цей час - читайте у новині.

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