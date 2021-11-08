Повністю вакциновані 45,7% людей: у МОЗ назвали місто, де найкращі показники із COVID-щеплень

В Україні вже третій тиждень поспіль роблять понад півторамільйонів щеплень протягом 7 днів.
В Україні станом на 8 листопада принаймні однією дозою антиковідної вакцини отримало щеплення 36,7% українців, завершили повний курс щеплення - 25,6%.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 8 листопада.
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Лідером по охопленню щепленнями залишається м. Київ, в якому 57% мешканців вже отримали отримали одну дозу та 45,7% - завершили курс щеплення. Найгірше вакцинували цього тижня в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.
Голова МОЗ також відзвітував, що до України вже поставлено 31 мільйон доз вакцини. Ляшко нагадав, що на минулих вихідних у межах COVAX приїхало 2 мільйони 930 тисяч доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna.
Також на вихідних було доставлено чергову партію вакцини Pfizer закупленої за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії 1 мільйон 400 тисяч доз.
"За минулий тиждень було проведено 1 мільйон 648 тисяч щеплень. Вже третій тиждень поспіль ми робимо більше півторамільйонів щеплень на тиждень", - констатував Ляшко.
Очільник МОЗ закликав українців провести роз'яснювальну бесіду з рідними, знайомими чи сусідами, чому важливо зробити щеплення і допомогти їм знайти найближчий пункт чи центр вакцинації.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що аби уникнути спалаху після новорічно-різдвяних свят, кафе, ресторани та гірськолижні комплекси надаватимуть послуги лише вакцинованим людям.