Повністю вакциновані 45,7% людей: у МОЗ назвали місто, де найкращі показники із COVID-щеплень

Повністю вакциновані 45,7% людей: у МОЗ назвали місто, де найкращі показники із COVID-щеплень

В Україні вже третій тиждень поспіль роблять понад півторамільйонів щеплень протягом 7 днів.

В Україні станом на 8 листопада принаймні однією дозою антиковідної вакцини отримало щеплення 36,7% українців, завершили повний курс щеплення - 25,6%.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 8 листопада.

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Лідером по охопленню щепленнями залишається м. Київ, в якому 57% мешканців вже отримали отримали одну дозу та 45,7% - завершили курс щеплення. Найгірше вакцинували цього тижня в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.

Голова МОЗ також відзвітував, що до України вже поставлено 31 мільйон доз вакцини. Ляшко нагадав, що на минулих вихідних у межах COVAX приїхало 2 мільйони 930 тисяч доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Також на вихідних було доставлено чергову партію вакцини Pfizer закупленої за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії 1 мільйон 400 тисяч доз.

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"За минулий тиждень було проведено 1 мільйон 648 тисяч щеплень. Вже третій тиждень поспіль ми робимо більше півторамільйонів щеплень на тиждень", - констатував Ляшко.

Очільник МОЗ закликав українців провести роз'яснювальну бесіду з рідними, знайомими чи сусідами, чому важливо зробити щеплення і допомогти їм знайти найближчий пункт чи центр вакцинації.

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