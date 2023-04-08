Повний чекап організму без виїзду із рідного села: Буковиною курсує унікальна мобільна клініка

Людям потрібно лише прийти, за все сплатив за них фонд народонаселення ООН.

Пройти повне обстеження не виїжджаючи з села. Медики Чернівецького перинатального центру їздять віддаленими населеними пунктами, які не мають сучасного обладнання та фахівців, йдеться в ТСН.

Про те, що перенесла інфаркт 82-річна жінка дізнаєть випадково. Вона прийшла до лікарів, що приїхали в село із скаргами на тиск. Медики кажуть, таке, буває нерідко, бо ж від села до найближчого медцентру – два десятки кілометри. Люди роками живуть не звертаючись до лікарів.

Щойно в Крутеньки приїхали медики з сучасним обладнанням, тут вишикувалися у чергу. “Їм не вистачає коштів, їм не вистачає часу. Коли мобільна виїзна бригада з найсучаснішим оснащенням, з найпрофесійніший медичними працівниками приїжджає до тебе в село – звичайно, людина прийде на таке обстеження”, - кажуть медики.

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У складі бригади, яка їздить по віддалених сільських амбулаторіях, - терапевт, лікар УЗД та акушер-гінеколог. Проєкт фінансує фонд народонаселення ООН, тож усі обстеження та консультації – безкоштовні.

Повний чекап організму з усіма аналізами, тестами та кардіограмою можна пройти лише за 15 хвилин в одному кабінеті. Поруч – на портативному апараті роблять УЗД.

У коридорі цілі родини. Пані Марія має ваду серця, тішиться, що не доведеться їхати до місто на обстеження. “Машину треба наймати, заправити машину треба. Автобуси рідко їдуть. А сказали, що тут будуть лікарі – ми й прийшли”, - розповідає жінка.

Гінекологи приїхали з апаратом, який виявляє рак. Кажуть, жінки в селах рідко проходять огляди. “Одна з таких думок, що нічого не турбує, тому й не йдуть. Виявили кілька онкозахворювань, які відправили вже в онкодиспансер”, - констатують медики.

Мобільна клініка приїжджає сама в село

За один день встигають оглянути до восьми десятків пацієнтів. “Ми працюємо до останнього пацієнта. Люди дуже вдячні. Проєкт набирає потужної популярності в Чернівецькій області. У нас на сьогодні вже розписані громади до червня”, - кажуть медики.

Завдяки роботі бригади допомогу отримали тисячі людей, тож роботу мобільної клініки планують зробити постійною.

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