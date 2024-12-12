“Повний план нашого контрнаступу я взяв в російському телеграм-каналі”: боєць "Азову" розповів про помилки на фронті

За його словами, вони з побратимами до останнього сподівалися, що це було заплановано.

22-річний Герой України з позивним “Вог”, боєць “Азову” розповів, що взяв повний план українського контрнаступу 2023 року в російському телеграм-каналі за два тижні до його початку.

В інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній він пригадав, що був шокований цим.

“Просто ми постійно моніторимо російські телеграм-канали, щоб розуміти ділянки фронту, тому що вони інколи самі себе видають. А тут вони скидують наш план контрнаступу, як він буде, поетапно, з усім — просто там прописано все до дрібниць”, — каже військовий.

За його словами, вони з побратимами до останнього сподівалися, що це заплановано, і таким чином ворога просто відводять.

“Тому що пів року казати, що це контрнаступ на Оріхове, і просто потім піти і почати наступати на Оріхове, ну це просто брєд… Просто по тому ж самому формату, по тому ж самому маршруту. Вони прямо так само висунулися на ті самі місця наступу, точки прориву, от прямо поетапно, чітко”, — каже “Вог”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ви що, не можете піти і взяти все село? 22-річний герой ВОГ про радянщину в ЗСУ і помилки на фронті

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