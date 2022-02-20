Повномасштабна війна з Росією: тільки починається чи непомітно уже почалась

Американський президент переконаний, що рішення нападати вже ухвалено.

Джо Байден стверджує, що Путін точно вирішив напасти на Україну і має намір брати Київ. Останнє повідомлення - Росія подовжила військові навчання з білорусами, хоч сьогодні - вони мали закінчитися. На думку Литви, це означає запланований удар з боку Білорусі.

Про те, якою жахливою брехнею про, начебто, геноцид на Донбасі Росія сподівається виправдати окупацію України - 20 лютого йдеться в ТСН.Тиждень.

РОСІЯ ВБИВАЄ

19 лютого з окупованої території прилетіло 3000 снарядів. 39 міст та сіл опинилися під обстрілом. Путін та Лукашенко демонстративно, без масок і дистанції, довго обіймаються в Кремлі та відкрито погрожують усьому вільному світу.

Українські військові та політики в один голос переконують - в Україні немає планів повернення Донбасу військовим шляхом.

"Вкотре повторюю, військово-політичне керівництво України не планує і не проводить наступальних операцій на Донбасі. Єдиний шлях визволення наших територій політики - дипломатичний", - зазначив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Та Путіну байдуже. Кремль вигадує дедалі нові приводи для вторгнення. Пропагандисти наполегливо готують і видають в ефір нові безглузді фейки.

"Державні російські масмедіа не припиняють свої брехливі звинувачення щодо так званого "геноциду", який триває на Донбасі, фабрикуючи докази того, що, нібито, Україна напала на росіян", - зазначив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

"CASUAL BELLI" (ПРИВІД ДЛЯ ВІЙНИ)

Підрив автомобіля в Донецьку та газогону в Луганську, на думку ФСБ, мають створити враження, що Україна підпалює Донбас. А чого варта зроблена нашвидкоруч фальшивка про нібито атаку українських диверсантів на хімзавод у Горлівці, у якій, переодягнені в українську форму терористи, відстрілюються яскравими трасерами. Аби звинуватити Україну, Кремль навіть обстріляв власну територію. У соцмережах глузують, що Росія напала на Росію. Але Росія перед усім світом називає чорне білим. І геть не переймається, що світ більше не вірить Кремлю.

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Очільник Кремля готує чергову криваву виставу. Оперативно-тактична група "Схід" повідомляє - в Донецьку з'явилися "вагнерівці" та найманці інших приватних військових компаній. Путін, мабуть, пригадав, як організував нову чеченську війну, підривавши власних громадян у московських будинках на Каширському шосе.

" БУДЕМ МОЧИТЬ В СОРТИРЕ "

Саме ті теракти забезпечили тріумфальне сходження Путіна на російський престол. І, схоже, росіяни готові повторити криваву виставу на Донбасі. Щоби попередити людей про небезпеку, українська розвідка оприлюднила список місць, де російські диверсанти планують скоїти теракти. Кремль уже навіть не намагається маскуватися. Головний російський дипломат переходить на мову криміналу.

"Ми маємо таке поняття. Пацан сказав – пацан зробив", - зазначив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

ЯК СТВОРЮЄТЬСЯ ПРИВІД ДЛЯ ВІЙНИ

Прямо в цей час Росія розпочала ще одне моторошне інсценування. Для цього, кажуть розвідники, зараз викопують із могил тіла загиблих на Донбасі і звозять в одну загальну яму. Усе це представлятимуть як масове поховання жертв українських військових. Усе тому, що вже заявили про це німецькому канцлеру.

"Після заяв канцлера Німеччини Олафа Шольца про сміховинність слів про геноцид на Донбасі, МЗС Росії найближчим часом направить ФРН матеріали про масові поховання в регіоні", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Контрророзвідка отримала детальну інформацію про виконавців огидної фальсифікації, завдання якої звинуватити Україну у вбивствах мирного населення. Операцією керує високопоставлений російський розвідник, помічник керівника Головного управління російського генштабу Андрій Ільченко. Виконавці - його підлеглі, офіцери російської розвідки Сергій Рожков та Дмитро Перковський. Завдання - ексгумація тіл загиблих під час бойових дій 2014-го року в селах Слов’яносербськ, Верхньошевирівка, Золоте-5, Первомайськ, Видне-1. Із захоронень у цих населених пунктах московська команда піднялА 292 тіла. Переважна більшість померлих - бойовики, які загинули в 2014. Тобто, тіла, що пролЕжали в землі 6-7 років. Є й уже розкопані поховання місцевих жителів, які померли своєю смертю, або навіть від рук самих бойовиків. Після ДНК-експертизи з родичами тих, хто зник безвісти, Кремль планує підсунути свІтові страшну фальшивку - удаватимуть масові розстріли мирного населення на кштал геноциду на Балканах. А для того, щоби надати потворній фальсифікації законності, до групи долучили співробітника Слідчого комітету Російської Федерації Артема Артьомова.

АТАКА НА КИЇВ

Власне, Путін уже сфальсифікував достатньо підстав для повномасштабного вторгнення в Україну. Американський президент переконаний, що рішення нападати вже ухвалено.

"У нас є підстави вважати, що російська армія планує напасти на Україну та має намір атакувати в найближчі тижні, в найближчі дні. Ми вважаємо, що росіяни атакують українську столицю Київ, місто, в якому проживає два мільйони вісімсот тисяч безневинних людей", - зазначив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Та удари планують не лише зовні. Вже вдруге з початку лютого, затримують провокаторів, яких ворог винаймає для дестабілізації в столиці України. Плакати - ми за дружбу з Росією та проти війни. І виділені гроші - на оплату півтори тисячі продажних мітингувальників. Заворушення планували на сьогодні. Але розхитати Київ ворогу наразі не вдається. Сумнівними є і плани перможної війни.

"У країні сорок п’ять мільйонів людей. Друга за розмірами країна в Європі. Після самої Росії. Абсолютно колосальна територія. Ви її не утримаєте. Тут буде тривала, жорстока, кривава партизанська війна, в якій будуть гинути не лише українці, а й росіяни", - наголосив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

РОЗСТРІЛЬНІ СПИСКИ ТА ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ

Утім, план захоплення Києва існує, і, як стверджують журналісти, Росія вже навіть склала "розстрільні списки” українських активістів. Четверо людей, близьких до американської розвідки, стверджують, у "чорний список" Кремля входять українські політики, журналісти та публічні персони, яких негайно треба заарештувати або знищити, в разі успіху атаки на столицю. Й ознак того, що Путін наважиться, - досі вистачає.

Шоу з евакуацією (примусовим вивезенням - Ред.) намагалися робити видовищним. На вулицях - завивання сирен. Переляканих дітлахів розсажують по автобусах. Пропагандисти змахують сльозу і відкрито закликають до вторгнення.

Та автори вистави не врахували, що Інтернет зафіксував справжню дату заклику "евакуюватись".

Розвідка США: Росія створює привід для вторгнення та складає "розстрільні списки" активістів

Метадані відеофайлів показують - заклики обох "лідерів квазіреспублік" записані 16 лютого. За дві доби до оголошення евакуації (примусового вивезення - Ред.). І за добу до того, як російський снаряд пробив стіну дитячого садка в Станиці Луганській. Це означає - і обстріли, і примусове переміщення населення - частина заздалегідь написаного плану російських окупантів. А тим часом, Росія, таки дістає з рукава той останній козир, яким лякає світ.

По всій території Росії розгортаються раптові навчання ядерних сил. Нова воєнна доктрина Росії дозволяє превентивні ядерні удари. Експерти кажуть - це сигнал НАТО з Кремля не втручатися, коли почнеться масоване вторгнення до України. Тож, навчання виглядають, як спроба не просто військового, а ядерного шантажу. І, як це не парадоксально, тими самими зарядами, які Україна власноруч передала Росії, відмовившись од ядерної зброї в обмін на порожні обіцянки безпеки. Дешевші від паперу Будапештського меморандуму, на якому вони написані.

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