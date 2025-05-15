"Поворотний момент для Трампа": Айвазовська про переговори в Туреччині та санкції проти РФ

Ольга Айвазовська

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Переговори у Туреччині — поворотний момент для президента США Дональда Трампа, за яким мають бути санкції проти Росії.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

«Знаєте, це як про імунітет і вітаміни. Воно має накопичуватися. І тут десь схожа історія. Певні контакти між США і лідерами держав, які завітали до України, були. Адже ми чули про 21 пункт вимог (зокрема про це говорив Кіт Келлог — ред.), який після консультацій зі США європейцями через Стіва Віткоффа були передані безпосередньо для візиту в Москву. І це відбулося перед візитом лідерів держав до України», — каже вона.

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Айвазовська розповіла, що мала зустріч з президентом Макроном, коли він був у Києві. І ключова теза була про те, що наступні 30 днів супер важливі, але ми не довіряємо Путіну.

«І питання полягає в тому, щоб формувати оце єднання США через певний набір подій і позицій і наближення цих позицій щодо війни і небезпеки в цілому в Європі. І так виглядає, що певне наближення останні тижні відбувається. Тому що об’єктивно було абсолютно передбачувано, що РФ, якщо не водить за ніс дуже публічно, то принижує і применшує вагу США, бо ця політика умиротворення не є ефективною ні для США безпосередньо, ні для безпеки Європи. І друге, що основне завдання Росії сьогодні — утримувати Трампа в контактах навіть безпосередніх, чи то телефонних розмовах, чи то через посередників на рівні глав МЗС або спецпредставника Віткоффа. І заяви Трампа щодо того, а до того Рубіо, про можливість виходу з перемовин в разі, якщо вони будуть неефективними, як на мене, певним чином мобілізували Росію на оцю „позитивну“ риторику. Не дарма ж і виступ президента Путіна відбувся в такий період часу, це ніч, за нашим європейським, неважливо, про які самі пояси йде мова, часом, це було звернення безпосередньо до аудиторії Сполучених Штатів про миротворчість, про готовність зустрітися, про готовність перемовин тощо», — зазначила вона.

Тобто, насправді, за словами Айвазовської, ситуація розвертається доволі таки швидко.

«Як на мене, у всіх оптика дуже раціональна і правдива. Я не впевнена, що, знову ж таки, заклик, чи навіть напрацьовані законопроєкти, які вже зареєстровані в Конгресі США щодо 500% тарифів на продукцію, на товари, послуги Російської Федерації і таке інше, можуть бути реалізовані в короткий період часу, але принаймні є певні важелі, з якими працюючі сторони, які мають спільне розуміння, наприклад, систем стримування і противах, вони так чи інакше реалізовуються», — заявила голова правління громадянської мережі «Опора».

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Ольга Айвазовська назвала ключове завдання України на переговорах у Стамбулі.

«І ключове завдання України, воно об’єктивно не змінилося з періоду Мінська, — це виграти час для того, щоб наростити можливість, чи кращі умови для того, щоб забезпечити певний рівень безпеки», — резюмувала вона.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! Путіна загнали в глухий кут! Чого очікувати від зустрічі в Стамбулі?

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