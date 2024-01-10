Повторний наступ на Харків та війна РФ з НАТО – 2024-й рік стане переламним у війні

Що кажуть про війну 2024 року та чи є загроза повторного наступу окупантів на Харків.

2024-й рік стане переламним у війні. The Time у новій статті заявив про "поділену Україну", тим часом ЗСУ зробили заяву щодо ймовірного повторного наступу росіян на Харків, а у світі переймаються – хто стане наступною жертвою диктатора Росії Володимира Путіна.

Всі подробиці – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк на ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 2024 рік стане переламним у війні в Україні! Путін поклав око на інші країни!

Глобальні ризики 2024 року

Видання The Time випустило статтю про 10 глобальних ризиків 2024 року: серед них є і "поділена Україна". А ще цей рік називають переламним у війні, втім зазначають: якщо Україна зараз не мобілізує більше людей, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, то територіальні втрати можуть виявитися постійними – у кращому випадку, у гіршому – окупованих територій може стати ще більше. А ще там заявили, що удари по Росії можуть втягнути у війну НАТО.

"Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки США і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Україна відчайдушно потребує додаткових військ. З усіх цих причин цього року Київ піде на більші військові ризики, включно з ударами по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО в конфлікт", - пише видання.

Чи реальний напад Росії на НАТО

Насправді, такий сценарій вже не здається не реалістичним, адже заяви про ймовірний напад на НАТО пролунали не один раз. У тому, що Росія не обмежиться Україною заявила і колишня пані посол США в ООН Ніккі Хейлі й назвала, які країни стануть наступними жертвами Путіна.

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"В Росії заявляли, коли вони захоплять Україну, наступними будуть Польща та країни Балтії. А вони країни НАТО, що ставить Америку у стан війни. Тож йдеться про недопущення війни. Це завжди було саме про недопущення війни… Для того, щоб не йти на війну, треба їй запобігти. І для того щоб лиш допомогти Україні, це коштує лише 3,5% нашого оборонного бюджету. Всього лиш! Європейці платять більше і вони мусять це робити, тому що це їх сусіди. Але все це про недопущення війни. І ми маємо бути впевненими, що ми робимо все, щоб тримати Америку в безпеці та втримати нашу національну безпеку", - заявила Ніккі Хейлі.

Що відбувається у Польщі

Такі заяви Польща не ігнорує, тамтешні політики вже заявляли про підготовку до ймовірного прямого зіткнення із Росією. Зокрема у грудні 2023 року керівник Управління національної безпеки Польщі Яцек Сівєра заявив, що вони мають три роки на підготовку до прямого зіткнення з росіянами.

Натомість експерти Німецького товариства зовнішньої політики кажуть, що у західних країн залишилося від п'яти до дев'яти років, щоб підготуватися до відбиття атаки Москви.

Польщі вже доводилося піднімати у небо свої винищувачі F-16, коли Україну 2 січня 2024 року масово накрили ракетами. Там вже мали побоювання, що "Кинджали" долетять і до них.

Повторний наступ на Харківщину

Тим часом для України систематично пророкують різні варіанти розвитку подій. Днями мережа гуділа після статті видання The Telegraph про те, що росіяни готують повторний широкомасштабний наступ на Харківщину.

Там навіть назвали точну дату нового зіткнення – 15 січня 2024 року. У Збройних Силах теж були такі побоювання, але базувалися вони на постійних штурмах росіян. Про це заявляв Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

"На Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ", - зазначав Сирський.

Влада Харкова після виходу статті припущення про повторний наступ заперечує, але не виключає атак по енергетиці.

Так, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи матеріал Thе Telegraph, сказав, що на різних напрямках фронту на Харківщині наразі не фіксують скупчення російських військ.

"Для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Проте ситуація може змінюватися щохвилини і ми, звісно, уважно стежимо за цим", - зазначив він.

Що кажуть у ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк повідомив, що українська розвідка не підтверджує інформацію джерел видання The Telegraph. Втім, за його словами, певне накопичення сил ворог все ж здійснює.

"ГУР фіксує певне накопичення сил і засобів ворога на Куп'янському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня".

Різко відреагували на заяву про наступ 15 січня на Харківщину і в Збройних Силах України.

Зокрема, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі Liga.net назвав дані британського ЗМІ "маячнею".

За його словами, журналісти "все перекрутили" і в матеріалі немає "нічого нового". Володимир Фітьо заявив, що The Telegraph посилається на "якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки" і матеріал "не вартий уваги". А Харків може "видихнути".

Взявся прояснити ситуацію і військовий аналітик Петро Черник. Він заявив, що до всього, що пишуть на великих світових майданчиках, треба ставитися дуже упереджено та фільтрувати інформацію. Адже наш ворог навчився "вкидати" потрібну їм інформацію.

"А тепер йдемо від протилежного. Якщо навіть вони і вдадуться до наступу, то він можливий лише в піхотному режимі. Бо найкраща техніка, яка зараз у них є, зосереджена на східному плацдармі винятково з однією метою – у них завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини. Я не скасовую, що таке може статися, але перегрівати цю інформацію, що вже це катастрофа, абсолютно не мудро і неправильно", - пояснив експерт.

Нагадаємо, окупанти пішли у наступ під Донецьком – воїни ЗСУ розповіли про тяжкі бої (фото, відео).

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