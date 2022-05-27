Повторний наступ на Київ: чи може Лукашенко допомогти Путіну знову піти на бліцкриг

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, відтепер Київ буде завжди під загрозою. А радник керівника ОПУ Олексій Арестович уточнив, що столиця дуже близько до Росії та Білорусі.

Саме тому Київ, як і північні українські регіони, завжди будуть під загрозою обстрілів і наступу. Принаймні, поки ризик російської агресії проти України не зникне взагалі. Експерти додають, що навіть попри провал бліцкригу зі взяттям Києва та Півночі в лютому-березні, Путін не відмовився від цих своїх планів.

Проте відповідь на питання, чи буде повторний наступ на Київ, як і подальший наступ на Одещину, Південь, Кривий Ріг та Запоріжжя, напряму залежить від результатів великої битви за Донбас. Станом на зараз у росіян такої можливості немає.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав радник голови МВС, директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"За даними американської розвідки, наразі в Україні перебувають близько 105 батальйонних тактичних груп РФ. Із них 25% зосереджена на Луганщині. Тобто, у них фізично немає можливостей зараз кудись відірватися і рухатися далі. Тому від результатів цієї великої битви за Донбас, від того, чи вдасться росіянам зробити бліцкриг, а я сподіваюся не вдасться, чи вдасться їм там закріпитися, наскільки сильно вони там ув’язнуть…Від відповідей на всі ці питання залежатиме, чи буде коли-небудь ще один наступ на Київ", - вважає Денисенко.

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За його словами, Путін ще не дотиснув Лукашенка. Чи може Лукашенко вступити в цю війну? Може, але за однієї умови: якщо він знатиме, що рівно за 2-3 дні російська армія зайде до Києва. За інших умов Лукашенко зробить все від себе залежне, щоб не вступати в цю війну.

Днями, після 5-годинної зустрічі з Путіним в Сочі, Лукашенко несподівано створив оперативне командування ЗС Білорусі на українському напрямку, супроводивши це фразою "поки що без війни".

"Від того, що буде ще один генерал призначений в якийсь кабінет, насправді у білоруській армії нічого не помінялося. Резервістів поки що ніхто не викликає на збори. А це важливо, за цим треба слідкувати. Говорити про те, що вони починають масово розконсервовувати техніку, теж не можна. Більше того, навчання, які вони проводять, відносно обмежені" – пояснює Денисенко.

Попередні роки, за словами експерта, до подібних навчань, а вони завжди проходили приблизно в цей самий період, білоруська армія залучала так звану місцеву тероборону та умовних резервістів.

"Зараз вони навіть на це не пішли, бо Лукашенко розуміє, що в білоруському суспільстві є глибокий негатив до цієї війни. І у білорусів немає бажання воювати на території України. Він буде і далі надавати свої аеродроми, при потребі – полігони, казарми. Але він робитиме все від нього залежне, щоб білоруська армія взагалі не вступала у цю війну", - підсумовує Вадим Денисенко.

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