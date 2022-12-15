Повторний наступ РФ у січні-лютому: наскільки можливий і що для цього потрібно Росії

Експерт Михайло Самусь вважає, що новий наступ РФ відбудеться не раніше лютого, і для цього росіянам потрібна нова хвиля мобілізації.

Росія дійсно готує новий масштабний напад на Україну, але навряд чи він відбудеться в січні 2023-го, як прогнозують деякі експерти.

Про це заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я не підтримую точку зору про наступ РФ у січні 2023 року. У всякому разі, до січня залишається не так багато часу, і зараз не видно, що Росія підготувала ударне угруповання або чи є якісь зусилля щодо підготовки такого угруповання, щоб на якомусь з напрямків наступати", — сказав він.

Де наступатимуть?

Експерт зауважив, що в РФ залишилося не так багато напрямків, де можна наступати. Самусь виділяє Запорізький напрямок, Донецьку та Луганську області і не виключає загрози з Білорусі.

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"Це ці напрямки, де Росія могла б вести повторну наступальну операцію. Поки що не видно таких ударних угруповань, які могли б зараз взяти і переломити перебіг бойових дій. Тобто ми бачимо зусилля під Бахмутом, але це тактичні зусилля, вони не тягнуть на операцію. Такі самі зусилля вони можуть спробувати і на інших ділянках робити", – каже аналітик.

Самусь наголошує, що ЗСУ також не сплять і Україна зі свого боку готує тактичні дії і операції.

"Тому все це виглядає не так оптимістично для росіян. В січні я не бачу можливості для проведення операції", – каже він.

Коли наступатимуть?

Експерт припускає, що росіяни можуть піти в наступ наприкінці лютого, як і на початку вторгнення.

"Залишається два місяці до 24 лютого, трошки більше. За цей час можна сформувати ударну групу з Білорусі. Якраз замерзне ґрунт, і лютневі морози дозволять окупантам сподіватися, що вони зможуть провести операцію у складному рельєфі, наприклад, на Волині. Або знову Київську область атакувати. Теоретично це можливо. Але поки що таких ознак немає", – говорить Самусь.

Що для цього потрібно росіянам?

Він наголошує, що для нової наступальної операції у росіян може не вистачити сил, тому їм потрібно провести нову хвилю мобілізації з Нового року.

"Якщо вони створять угруповання 100 тис. військ разом із білорусами на білоруській території, це означає, що вони фактично цей ресурс мобілізованих, який зараз існує, витратять. Їм потрібно буде заповнювати ще величезний фронт, який існує на Донбасі, на півдні, Крим обороняти тощо.

Тобто їм треба обов'язково проводити ще одну хвилю мобілізації. Я думаю, що вона розпочнеться одразу після Нового року. Інакше у них буде величезна проблема з людськими ресурсами", – вважає експерт.

Крім того, Самусь прогнозує третю хвилю мобілізації в РФ у березні чи квітні, яка відбудеться на тлі повного краху фронту для Росії.

"Це будуть агоністичні зусилля, щоб якось заповнити фронт, який буде сипатися", – підсумував він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. За його словами, окупанти або знову нападуть на Київ з півночі, або посилять атаки на Донбасі, або наступатимуть на півдні. Генерал вважає, що цей наступ "може відбутися в лютому, у найкращому випадку в березні, у гіршому — наприкінці січня".

Про загрозу нового наступу РФ попередив і міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що навесні росіяни або знову наступатимуть з Білорусі, або посилять свої атаки на Донбасі.

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