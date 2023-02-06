Повторний наступ Росії: чого очікувати на Донбасі та де активізуються росіяни

Нещодавно видання Financial Times написало, що новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом 10 днів, доки Україна не отримала танків від західних партнерів.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у інтерв’ю ТСН.ua. проаналізував, як відбуватиметься ворожий наступ на Донбасі та чого варто очікувати.

​​"Росіяни наступатимуть із плацдарму, який вони готували 8 років до цього – з окупованої частини Донбасу. І навіть не розпочинати наступ, а продовжувати наступ, який вони розпочали ще 2014 року. Йде певне збільшення тиску росіян на ділянки фронту Луганської та Донецької областей від Вугледара до Куп'янська", - зазначив він.

Експерт говорить, що певні наступальні дії проводитимуться вздовж усієї цієї лінії фронту, до того ж армійці РФ все планують та розписують. Тобто проводяться спочатку розвідки, які ми бачимо в районі Вугледара, розвідка боєм у районі Куп'янська.

​​"Так само вони намагаються в режимі розвідки боєм з-під Кремінної рушити у бік Лимана, район Білогорівки з-під Лисичанська, і продовжуються наступальні дії росіян у районі Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута – всі прогнозовані дії нічого нового не буде. Просто збільшиться інтенсивність цих процесів. Можливо, за результатами проведеної розвідки боєм будуть здійснені деякі обхідні маневри, припустимо, це видно в районі Вугледара, росіяни намагаються наступати трохи на захід, щоб зайти до тилу нашим Донецьким частинам​​", - пояснив Світан.

За словами експерта, росіяни також намагатимуться вийти на Часовий Яр, перерізати дороги, що з'єднують Бахмутський гарнізон із Костянтинівкою та Дружківкою. Також вони намагатимуться з півночі Бахмута вздовж річки Бахмут вийти на Сіверськ, вийти в районі Білогорівки.

​​"Більше нічого нового – все прогнозовано, все зрозуміло, рубежі оборони у нас готові, резерви готові, підходить техніка, посилюються напрямки, якими росіяни намагатимуться рухатися​​", - підкреслив він.

Експерт також розповів, що росіяни заходять у кількості до 3 тис. осіб на добу на територію України і саме таку кількість на добу ЗСУ необхідно ліквідувати. І після цього тиск росіян піде на спад, до наступної хвилі підготовлені мобілізовані, яка вже буде ближче до літа.

Що відомо про можливий новий наступ Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірний наступ Росії у лютому і наголосив, що в українців немає іншого вибору, крім як вистояти і перемогти.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що новий наступ Росії може статися в будь-який день після 15 лютого.

Головне управління розвідки України визначило три ймовірних напрямки нового наступу Росії – Донецька область, Луганська область та Запоріжжя.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що для підготовки до повномасштабного наступу Росії потрібно від 4 до 6 місяців.

Генерал Польщі Вальдемар Скшипчак також припустив, що Росія може напасти на Україну з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

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