Повторний наступ Росії з Білорусі на Київ: що сказав Зеленський і про що попереджає експерт

Навесні, влітку або восени очільник Кремля Путін буде розташовувати військові сили на території Білорусі — про це у спілкуванні з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський.

"Це не просто риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, а може і США, будуть говорити, що це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви та інших Балтійських партнерів", — сказав Володимир Зеленський.

Судячи зі слів президента України, питання про ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається відкритим, тому як Путін знову бажає втягнути у війну Білорусь.

Наскільки висока ймовірність наступу з Білорусі та чи знов ціллю окупантів стане Київ — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку військовий експерт Олег Жданов.

"Агресія з боку Російської Федерації через Білорусь цілком ймовірна", — каже експерт.

Та продовжує: "Справа в тому, що сьогодні вони розглядаються як союзні держави. Там є пункт про те, що в разі нападу на одну з країн, інша повинна вступити у війну на боці цієї країни. Якщо зараз Держдума ратифікує цей договір, то у Путіна будуть юридичні підстави змушувати Лукашенка прийняти участь у цій війні. Я думаю, що Лукашенко буде чинити опір до останнього, але скористатись білоруським озброєнням, білоруською територією Путін цілком може".

За даними відкритих джерел, збройні сили Білорусі складаються за різними оцінками від 48 тис. військовослужбовців, ще близько 290 тисяч перебувають в запасі.

"Але Лукашенко не може запобігти "вимиванню" кадрового складу з діючої армії. Російські вербувальники відбирають бажаючих підписати контракт як з діючих військовослужбовців, так і серед резервістів. Таких бажаючих стає все менше, але вони є", — каже Жданов.

Чи є загроза з боку Білорусі для України та Балтійських стран — на це питання Жданов відповів нам так: "З’явилась новина, що сухогруз з російською технікою та озброєнням вивантажується в Калінінграді. Це означає, що ця техніка не поїде на східний фронт, на нашу територію, а буде накопичуватись у Калінінградському окрузі. А це вже пряма загроза Сувальському коридору (територія Литви і Польщі, розташована між Білоруссю та Калінінградською областю РФ — Ред.)".



Резюмуючи, він каже: "Цілком ймовірно, що Путін і далі буде напружувати ситуацію і таким чином тиснути в першу чергу на європейські країни".

Яка загроза для України

За словами українських прикордонників, частина українсько-білоруського кордону — це болота. Але, звісно, вони є там не всюди.



Олег Жданов щодо безпечності кордонів України висловився так: "Ще за часів Другої світової війни, коли розвиток отримало танковиробництво, з’явився такий термін як танконебезпечні напрямки. Я цілком допускаю, що навіть там, де є болота на українсько-білоруському кордоні, там можуть бути ділянки з твердим грунтом, які будуть дозволяти проходу важкої техніки. Танконебезпечні напрямки — це дуже серйозне поняття, воно входить в організацію бойових дій".

Чи може Київ знову бути ціллю наступу

На це питання Жданов відповів так: "Поки ми воюємо з Росією, Київ завжди буде для них ціллю №1. Ще зі стародавніх часів відомо, що падіння столиці завжди рахувалась як більша частина перемоги. Є вірогідність того, що Київ може стати об’єктом чергової атаки, хоча вона може дорівнювати і нулю".

Раніше повідомлялось про те, що Білорусь починає перевірку боєготовності військ.

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