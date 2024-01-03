"Повторний наступ Росії з півночі за три тижні": Жданов розповів, чи існує загроза для Чернігова та Києва

Росія здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини. Про це 2 січня заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Що відбувається на північному кордоні, чи достатньо в російської армії сил та засобів, щоб знову піти у наступ найближчим часом, та чи існує загроза для Чернігова та Києва, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Що сказав голова Чернігівської ОВА

Голова Чернігівської ОВА під час пресконференції 2 січня сказав, що Росія наразі здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини. За його словами, російські війська дійсно здатні мобілізовуватися за короткий період часу, але стоїть питання чи будуть вони це робити.

"Чи вони це зроблять, чи ні, залежить і від того наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Вони все бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію. Фортифікація 2023 року відносно фортифікації 2022 року — це зовсім інший рівень. Зараз ми й далі будемо підсилювати цей аспект. Чим більше ми це будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області", — розповів Чаус.

За словами голови Чернігівської ОВА, на 2023 рік для будівництва військових, інженерних і фортифікаційних споруд було передбачено 363 мільйони гривень з резервного фонду держбюджету. Із них використали понад 217 мільйонів гривень — це 59,9%.

Новий наступ на Чернігівщину та Київ: чи існує загроза

Генеральний штаб Збройних сил України наразі не спостерігає формування ударних угруповань на даних напрямках, каже Олег Жданов.

“Ми сьогодні бачимо, що в Російської Федерації немає можливості зайву бригаду притягнути зі своєї території, а не те що сформувати за один-три тижні наступальне угруповання. Його чисельність повинна бути принаймні в два рази більше, ніж та, яка входила з території Білорусі. Тобто близько 150-200 тисяч осіб. З важкою технікою і озброєнням. Це просто нереальні заяви”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, ті війська прикриття державного кордону, які Росія утримує навпроти Чернігівської, Сумської та Харківської областей, в Україні порахували.

“Ми всіх їх знаємо до солдата та автомата. Єдина наша величезна проблема — це те, що вони ведуть обстріли нашої території за допомогою артилерії та авіації і намагаються, особливо в Сумській області, вести диверсійно-розвідувальну діяльність”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт розповів, що сьогодні російські генерали вигадують “креатив” через брак особового складу.

“Російський генерал Теплинський, очільник групи військ “Дніпро” на Херсонському напрямку, вигадує “креатив”. Він збирає дезертирів і відмовників від участі в бойових діях на Херсонський напрямок. Тому що йому не вистачає резерву, немає чим поповнювати особовий склад в тих частинах, якими він командує”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, з військової точки зору це був би дуже необхідний хід для Росії — відкриття другого фронту. Для України це була б катастрофа, каже Олег Жданов.

“Але для того, щоб це робити, треба мати десь 150-200 тисяч угруповання з повним технічним оснащенням і озброєнням. Ну і відповідно запаси боєприпасів. У цьому випадку РФ треба не тільки повністю перейти на воєнні рейки, треба ще й оголосити загальну мобілізацію. Якщо говорити, при яких умовах вони можуть створити там ударне угруповання, то на мій погляд, якщо ми погоджуємося на перемовини і даємо їм оперативну паузу на три-п’ять років. Тоді ми отримаємо посилення угруповань на окупованих територіях і, можливо, створення ударних угруповань на північно-східних кордонах України”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, ракетні удари, яких російська армія завдає по Україні протягом останніх кількох днів, свідчать про те, що країна-агресорка змінила свою тактику.

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