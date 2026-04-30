Повторний наступ на Київ: навіщо Україна будує лінію оборони від водосховища до Сум

Військовий експерт розповів, що Росія не відмовилася від намірів повторно йти на Київ

Реклама

Україна посилює захист на північному напрямку. Як заявили нещодавно в інженерних військах, триває розбудова безперервної лінії оборони від Київського водосховища до Сум. До робіт залучено значні ресурси та технічні засоби, аби унеможливити раптові прориви противника.

На думку військового експерта Ігоря Романенка, йдеться саме про підсилення цього напрямку з об’єктивних причин.

Загроза наступу на Київ: дані розвідки

«Тут варто розуміти, що будівництво ліній оборони на півночі країни почалося не сьогодні і не вчора. Щось було збудовано раніше, щось активно будується зараз. В цьому є величезна потреба, особливо в умовах війни. Там мають бути потужні і надійні оборонні конструкції», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Реклама

До цього він додає, що триває постійна робота розвідувальних структур — і наших, і союзників, які вказують на те, що ворог не відкинув можливість щодо повторного нападу у цьому напрямку, а саме спроб щодо наступу на Київ.

«Це зрозуміло і по логіці російських поглядів на війну. Згадаймо їх наміри у 2022 році: росіяни вважали, якщо захопити столицю-Київ, то подальше питання з Україною вирішується само собою. Це таке їх бачення. І зараз вони від нього не відмовляються. Тим більше, війна вже триває п’ятий рік, ресурси росіян тануть з кожним місяцем, а результатів стратегічно рівня у них немає. Тому противник може скористатися привабливим на їхній погляд варіантом — здійснити повторний наступ на Київ, щоб принципово вирішити питання», — пояснює генерал-лейтенант.

Війна в Україні: захист Сум та зрив планів Кремля

За його словами, накопичення такого роду розвідувальних даних і спонукали до підсилення північного напрямку, що і відбувається зараз.

«На п’ятий рік війни Путін не зумів захопити жодного обласного центру України. Він постійно говорить про плани. І найчастіше вони стосуються міста Суми. То вони його будуть захоплювати, то брати в оточення. Інформації багато щодо цього. Щоб виключити ці два питання і щодо Сум, і щодо Києва і була посилена ця робота. Головна мета — не дати противнику можливості реалізувати такого роду плани, тому тут суттєво активізували будівництво оборонних фортифікацій», — додає Ігор Романенко.

Реклама

За повідомленням військових, до робіт оборонних ліній залучено значні ресурси та технічні засоби.

«Скільки б це не коштувало, будувати надійні інженерні споруди треба. А ось щодо того, хто має це робити, то я вже давно кажу, що це треба робити силами тих, хто порушив закон під час війни: корупціонери, ухилянти і ті, хто самовільно залишив військові частини. Вони мають відбувати покарання не десь біля столиці чи в обласних центрах, а реально допомагати державі — будувати лінії оборони, копати, вантажити», — вважає військовий експерт.

Фортифікації не працюють без людей: важливість підготовки військ

Ігор Романенко зауважує, що деталізувати будівництво оборонних рубежів не варто з безпекових міркувань. Але підкреслює, що така лінія оборони потрібна. Причому не тільки на цьому напрямку.

«Оборонні рубежі будуються і довкола Дніпра, і довкола Запоріжжя. Наявність ліній оборони — це для нас більше ніж потреба. Це ми бачили і бачимо під час боїв на Донеччині: чим потужніше оборонна лінія, тим є більше шансів зупинити просування противника. Але тут важливо, що сама по собі оборонна лінія не спрацює, якщо у ній немає особового складу. Тому нам треба вирішувати питання з мобілізацією, підготовкою військ та різних складових Сил оборони. На оборонній лінії має бути підготовлений воїн з усіма потрібними засобами для ведення класичної оборони», — пояснює військовий експерт.

Реклама

Плани ворога на Чернігівщину та «зони безпеки»

На півночі знаходиться і Чернігівська область. На думку експерта у росіян є плани і щодо цього регіону.

«У планах Путіна три області Сумська, Харківська та Чернігівська. Але якщо зараз бойові дії по захопленню територій росіяни ведуть у двох прикордонних областях Харківській та Сумській, а у Путіна це називають формуванням „зон безпеки“, то на Чернігівську область, яка теж є у цьому переліку, у противника не вистачає сил, і йому доводиться оперувати, тим що він має», — підсумовує Ігор Романенко.

Новини партнерів