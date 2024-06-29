“Повзли пораненими 8 годин”: командир ЗСУ розповів неймовірну історію евакуації тіла побратима

Військові хотіли евакуювати і відправити тіло додому, до сім’ї загиблого.
Військові Збройних сил України поранені вісім годин повзли під ворожими обстрілами, щоб евакуювати тіло побратима на позивний “Кот”, який загинув від російського снайпера.
Про це у коментарі військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко сказав Володимир Собіпан, командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
“Був такий хлопець у першій роті, позивний “Кот”. Він такий був — душа колективу, його всі любили. Він загинув, на жаль, від снайпера. Поранені 300-ті відтягнулися назад, на сусідню проміжну позицію, а цей залишився там. В підрозділі дуже мало було людей, вони там хворі були, поранені, але кажуть “ми підем”. От настільки він для них був таким зразком цей хлопець, що вони пішли його тіло евакуювали”, — розповів військовий.
Він підкреслив, що евакуація тривала аж вісім годин.
“Просто лежачи повзли. Через те що все стерто, десь якісь ще висоти позалишалися і снайпера працювали. Тобто хлопці його просто вісім годин тягнули, щоб евакуювати і відправити тіло додому, до сім’ї”, — каже командир.
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