Поєднання COVID-вакцин: чому виникають проблеми з отриманням сертифікатів і як діяти у такому випадку

Поєднання COVID-вакцин: чому виникають проблеми з отриманням сертифікатів і як діяти у такому випадку

Найбільше українців щепилося Pfizer.

В Україні активно триває вакцинальна компанія проти коронавірусу: 37% громадян вакцинувалися Pfizer, 28% - CoronaVac, 18% - AstraZeneca та 17% - Moderna. Статистики поєднання двох різних вакцин немає, але випадки все частіше зустрічаються. Утім, після такого поєднання іноді з'являються проблеми з отриманням електронних сертифікатів вакцинації.

Чому виникають такі проблеми та як їх вирішити - у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Нашій героїні Вероніці обидві дози COVID-вакцини мали б зробити препаратом Moderna. Утім, за десять днів до другого щеплення її попередили, що Moderna вже закінчилась. Друга доза буде Pfizer. Утім, після повного курсу вакцинації дівчина місяць не отримувала електронний сертифікат.

У МОЗ сказали: чекайте на сертифікат. Мовляв, проблема з отриманням електронного паспорта вакцинації не через змішування вакцин. "Дозволяється комбінація вакцин: одна доза Moderna, а - інша Pfizer (Comirnaty). Дані про щеплення лікар, який причетний до вакцинації, має внести до електронної системи охорони здоров’я. Людина, яка хоче отримати сертифікат, заходить у "Дію", і подає запит на генерацію такого сертифікату. Дані підтягуються в автоматичному режимі з електронної системи охорони здоров’я", - каже заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Каркевич.

Свій електронний сертифікат Вероніка все таки отримала, але лише через тиждень активних звернеть до МОЗ.

Утім, випадок Вероніки - це не виняток. Користувачі "Дії" постійно скаржаться, що після отримання двох різних вакцин електронні паспорти щеплень тижнями не з'являються в застосунку.

Інша проблема - коли сертифікати таки згенеровуються, то номери в паперовому та електронному варіантах не співпадають. "Якщо технічно не підтягнувся сертифікат, людині одразу видає помилку. Наприклад, може бути не внесене лікарем одне із двох щеплень або зроблена помилка в медичному записі. Найтиповіші помилки - це або невірно вказана назва вакцини, або серія постачання вакцини", - каже представниця МОЗ.

Варто ще в пункті щеплення перевіряти, чи правильні дані вводить лікар у систему. Якщо ж виявили помилку згодом, то слід звернутися до закладу, де робили вакцинацію, або написати в чатбот "Дії". Якщо і це не допомагає, то варто писати звернення до МОЗ. Його обіцяють розглянути протягом 30 днів. Якщо ж потрібно перетнути кордон, то таке звернення вважається терміновим. Його розглядають протягом 48 годин.

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