Поїдання вареників на швидкість та пес, який розрізняє кольори: які рекорд українці представили цьогоріч

Поїдання вареників на швидкість та пес, який розрізняє кольори: які рекорд українці представили цьогоріч

Попри локдаун у реєстрі у 2021 році назбирали 200 сторінок, 500 рекордів і 1000 фотографій.

Поїдання вареників на швидкість, пес, який розрізняє кольори, та найбільший розмір натуральних грудей - усе це - рекорди України. Їх, і багато інших цього року зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. Видання книги за 2022 рік - сьогодні презентували в Києві, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 грудня.

Попри локдаун в ньому назбирали 200 сторінок, 500 рекордів і 1000 фотографій. Деякі з них - знімали і ТСН.

Наприклад, найсильніші українці зрушили з місця найбільший у світі літак - "Мрію". Українці цьогоріч плавали на спині, граючи на флейті. Одночасно готували найбільшу кількість борщів за різними рецептами і підіймали штангу після важкої травми - 260 кілограмів однією рукою.

А ще - їли на швидкість і відтискались від підлоги, розмальовували паркан і підіймались в гори, кали рушники і сідали на найдовший шпагат. На презентацію цьогорічної книги - прийшли і самі рекордсмени.

Утім, традиційно - найбільше у книзі гастро-рекордів.

Щоб потрапити в реєстр, треба не багато: унікальність і можливість виміряти рекорд. Проєкт - партнер міжнародної "Книги Гіннеса". Але, на відміну від нього - не реєструє зовсім безглуздих та небезпечних рекордів.

Досягнення ТСН теж потрапило до видання. Тут - цілий розворот, присвячений марафону до Дня незалежності - шестеро ведучих, сотні журналістів та 24 телеефіри поспіль з різних областей країни. ТСН потрапила до книги за рекорд "Найбільша кількість виїзних випусків новин з різних регіонів України у прямому телеефірі".

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