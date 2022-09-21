"Поїдуть додому "вантажем 200": військовий експерт - про те, чи загрожує Україні мобілізація в РФ

У РФ запаси озброєння скорочуються, а тому мобілізовані з Росії повертатимуться додому "вантажем 200".

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов.

"Давайте говорити про тактико-технологічні характеристики озброєння, яке є ЗСУ. Так-от, воно удвічі перевищує російські аналоги. Ті самі HIMARS, PzH 2000 мають дальність ураження 85 кілометрів. Тоді, як радянські аналоги до 45 км. Куди доїдуть ті мобілізовані? А тепер врахуємо, що 15 тис. військових ЗСУ пройшли навчання, є новітня техніка. От приїхало умовно 10 тисяч мобілізованих на територію Луганської області, якій умовно розмістились у Сватовому, Попасній чи Кремінній. Тобто на відстані ураження українських РСЗВ. Всі 10 тис. поїхати "вантажем 200" до Росії. І таких напливів буде багато. І коли мені говорять, що так страшно. Але це їм не з "колес" наступати під час громадянської війни, коли їх завантажили у поїзд і вони поїхали на Київ. Ні, такого не буде", - пояснив Снєгирьов.

Нагадаємо, росіяни вийшли на перші акції протесту проти мобілізації.

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