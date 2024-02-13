Поїхав на відпочинок – привіз "33 повістки": історія одесита-рекордсмена

Одесит заявив, що під час відпустки йому вручили повістку і навіть показав візит до одного з військкоматів.

Житель Одеси стверджує, що під час відпочинку отримав “33 повістки”. А на Полтавщині чоловіку вручили 18 “листів щастя”, але мобілізувати відмовилися.

Чим усе закінчилося та чому військкоми вже закликають прийти до ТЦК 16-річних хлопців – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

33 повістки: хто більше?

"Поїхав відпочивати, а замість сувенірів везе повістки. Одесит заявив, що під час відпустки йому вручили повістку і навіть показав візит до одного з військкоматів", – розповідає журналістка.

Чоловік стверджує, що результатом відпочинку стали 33 повістки у всі міста України. За його словами, тепер він прямує у Кривий Ріг.

А на Полтавщині теж встановили своєрідний рекорд по кількості вручених повісток.

Житель Полтавської області у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток. Він 16 разів приходив до ТЦК, однак через стан здоров'я військові частини відмовлялись брати його на службу.

Як пише РБК-Україна, сам чоловік поділився, що іноді його до військових частин відвозив особисто підполковник, але щоразу його завертали назад.

А от останні дві повістки він проігнорував і за це отримав покарання. Чоловіка визнали винним за ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та засудили до 4 років позбавлення волі. Обвинувачений свою провину визнав і розкаявся, тому суд пом’якшив йому вирок на 2 роки випробувального. Ось що зазначено у матеріалах суду.

"Наголошував на безладі у системі ТЦК, стверджував, що у його військовому квитку, який зберігається у працівників ТЦК, не відображена вся інформація щодо його обліку, а натомість працівники ТЦК постійно виправляють у ньому дати замість внесення дійсної інформації”, – йдеться у джерелі.

У ТЦК також відреагували на цей вИпадок. Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін наголосив, що ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, тому він направлявся до навчальних центрів. Однак приймальна комісія цих закладів з цим жодного разу не погоджувалась, тож відбір він не проходив.

"Там психолог, медик, який оглядає людей, які прибули. Коли кажуть, що ТЦК гребуть всіх: "хромих", хворих... В навчальному центрі відбирають, не можна привезти аби кого і запихнути в навчальний центр. Там є свій відбір. І громадянин там спілкується без присутності представника ТЦК. Тобто, що він там казав, ми не знаємо. Можливо, вдавав епілепсію, можливо, казав, що в нього тиск постійно високий. Але загалом, згідно з чинним законодавством, він придатний до військової служби. Було лише рішення, що навчальний центр відмовляється його приймати. Через це він отримував повістку на наступну дату", – кажуть там.

Виходить, що військовозобов’язаним можна видавати безкінечну кількість повісток? Чи у нас як завжди - на одне правило є інше, а на інше ще одне і так до безкінечності. Я вже мовчу про вийнятки з правил. Однак, напишіть нам у коментарях, що ви думаєте про таку кількість виданих повісток і чи готові стільки разів з’являтися до ТЦК?

Всі до ТЦК

До речі, той самий начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін намагався пояснити суспільству, як відбувається постанова на військовий облік юнаків та резервістів. Виявилося, що про похід до ТЦК варто думати вже з 16 років, але це не мобілізація. Це потрібно для призову на строкову службу, хоча під час дії воєнного стану його не проводять. Про це він розповів на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини.

Представник ТЦК також пояснив, що в 27-річному віці чоловіків переводять на військовий облік військовозобов'язаних.

Ще одну гучну заяву щодо мобілізації зробив заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Він повідомив, що ухилянти, які отримали умовний термін, все одно підлягають мобілізації. Але якщо людина й надалі ухилятиметься, то отримає вже реальний строк.

"Наявність досудового розслідування, навіть підозри — це не привід не служити, оскільки усе залежить від того, який запобіжний захід обраний під час розслідування та чи не буде він обмежувати людину в пересуванні", — сказав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. У ВР повідомляють, що документ, ймовірно. буде ухвалено в цілому наприкінці лютого 2024 року. Також президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, тобто до 13 травня 2024 року.

Україні дійсно потрібно мобілізація - це факт, який мають прийняти всі. Деякі захисники на фронті майже 2 роки і вони потребують і заслуговують на відпочинок, але коли ж нарешті наведуть лад і все буде відбуватися цивілізовано? І давайте не будемо забувати, що всіх потрібно навчати та забезпечувати. Не лише на словах.

Нагадаємо, у Кривому Розі житель міста отримав повістку і на місяць втік з дому, щоб не мобілізували. ТСН.ua вже повідомляв, чим усе завершилося.

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