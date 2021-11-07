Поїхав з друзями назбирати капусти, а втратив частину пальця: що вибухнуло у долоні школяра під Харковом

Поїхав з друзями назбирати капусти, а втратив частину пальця: що вибухнуло у долоні школяра під Харковом

Зараз Артем перебуває у лікарні. Його стан задовільний, але хлопець досі пригнічений і про нещасний випадок говорити не хоче.

На Харківщині 13-річний школяр постраждав під час вибуху. В його руках розірвався піротехнічний пристрій, який хлопець підібрав на чужому подвір’ї. Підлітка забрали в лікарню і вже прооперували.

Про те, як він почувається і що ж вибухнуло - 6 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Гучний вибух пролунав неподалік залізничної зупинки, куди п'ятеро школярів приїхали електричкою.

Від залізниці хлопці пішли до дачного району. Зайшли на одне з подвір’їв, яке нічим не огороджене, де, за словами поліцейських, і знайшли піротехнічний пристрій. Один із підлітків смикнув за кільце і хотів підкинути предмет у повітря, аж раптом стався вибух.

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Рвонуло у руці 13-річного Артема. Медики прибули за лічені хвилини і забрали підлітка до Харкова із ампутацією фаланги пальця та рваною раною кисті.

"Дитина була злякана, була невелика крововтрата, тож усе це накладалося і погіршувало його стан", - розповів керівник Харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

Лікарі зашили розірваний палець, утім врятувати його частину не змогли. Зараз хлопець перебуває в задовільному стані. А от що саме вибухнуло у долоні школяра, поліція ще встановлює.

"Можливо, це були страйкобольні снаряди. Ще декілька таких пристроїв було знайдено на місці пригоди, тому експертиза більш детально скаже, що це таке", - зазначили правоохоронці.

Новини України: в руках 13-річного школяра розірвався піротехнічний пристрій

Родина Артема живе у будинку в селищі Малинівка. Мама Артема Олена Рогозянська каже - брати-двійнята з друзями поїхали того дня в поле назбирати залишків капусти для господарства і запевняє, що це не крадіжка, бо поле вже орють. Артем - розповідає - досі пригнічений, про нещасний випадок говорити не хоче.

"У нього - психологічна травма. І в Кирила теж. Він дуже за брата злякався. І плакав, і казав: "Вибух був, мамо, такий!". Ось так цікавість зіграла. І ми ж знали, де вони", - розповідає жінка.

Соціальні служби зауважень до родини не мають. Кажуть: і мама, і тато з роботою. Виховують двох синів і доньку.

Сусіди підтверджують - батьки піклуються про своїх дітей.

Попереду у Артема - тривале лікування. Його батьки тепер обіцяють пильніше слідкувати за дітьми.

Нагадаємо:

У Дніпрі на проспекті Героїв у дворі багатоповерхівки знайшли бойовий снаряд для реактивної системи залпового вогню. На місці події працювали правоохоронці та вибухотехніки.

на проспекті Героїв у дворі багатоповерхівки для реактивної системи залпового вогню. На місці події працювали правоохоронці та вибухотехніки. А на Одещині вибухотехніки на полі виявили майже чотири сотні артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Фахівці продовжують обстежувати територію.

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