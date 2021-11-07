Поїхав з друзями назбирати капусти, а втратив частину пальця: що вибухнуло у долоні школяра під Харковом

Зараз Артем перебуває у лікарні. Його стан задовільний, але хлопець досі пригнічений і про нещасний випадок говорити не хоче.
На Харківщині 13-річний школяр постраждав під час вибуху. В його руках розірвався піротехнічний пристрій, який хлопець підібрав на чужому подвір’ї. Підлітка забрали в лікарню і вже прооперували.
Про те, як він почувається і що ж вибухнуло - 6 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Гучний вибух пролунав неподалік залізничної зупинки, куди п'ятеро школярів приїхали електричкою.
Від залізниці хлопці пішли до дачного району. Зайшли на одне з подвір’їв, яке нічим не огороджене, де, за словами поліцейських, і знайшли піротехнічний пристрій. Один із підлітків смикнув за кільце і хотів підкинути предмет у повітря, аж раптом стався вибух.
Рвонуло у руці 13-річного Артема. Медики прибули за лічені хвилини і забрали підлітка до Харкова із ампутацією фаланги пальця та рваною раною кисті.
"Дитина була злякана, була невелика крововтрата, тож усе це накладалося і погіршувало його стан", - розповів керівник Харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
Лікарі зашили розірваний палець, утім врятувати його частину не змогли. Зараз хлопець перебуває в задовільному стані. А от що саме вибухнуло у долоні школяра, поліція ще встановлює.
"Можливо, це були страйкобольні снаряди. Ще декілька таких пристроїв було знайдено на місці пригоди, тому експертиза більш детально скаже, що це таке", - зазначили правоохоронці.
Родина Артема живе у будинку в селищі Малинівка. Мама Артема Олена Рогозянська каже - брати-двійнята з друзями поїхали того дня в поле назбирати залишків капусти для господарства і запевняє, що це не крадіжка, бо поле вже орють. Артем - розповідає - досі пригнічений, про нещасний випадок говорити не хоче.
"У нього - психологічна травма. І в Кирила теж. Він дуже за брата злякався. І плакав, і казав: "Вибух був, мамо, такий!". Ось так цікавість зіграла. І ми ж знали, де вони", - розповідає жінка.
Соціальні служби зауважень до родини не мають. Кажуть: і мама, і тато з роботою. Виховують двох синів і доньку.
Сусіди підтверджують - батьки піклуються про своїх дітей.
Попереду у Артема - тривале лікування. Його батьки тепер обіцяють пильніше слідкувати за дітьми.
Нагадаємо:
- У Дніпрі на проспекті Героїв у дворі багатоповерхівки знайшли бойовий снаряд для реактивної системи залпового вогню. На місці події працювали правоохоронці та вибухотехніки.
- А на Одещині вибухотехніки на полі виявили майже чотири сотні артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Фахівці продовжують обстежувати територію.
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