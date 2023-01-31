Поїли яєць із сальмонелою: деталі отруєння відвідувачів київського кафе на Подолі

Всього постраждали шестеро людей, четверо з інфекцією - у лікарні.

У Держпродспоживслужбі Києва розповіли нові деталі щодо отруєння відвідувачів кафе на столичному Подолі. Нагадаємо, після вживання салату в кафе по вулиці Ярославській, до лікарні потрапили четверо відвідувачів.

"Уже надійшли результати лабораторного дослідження. Причина отруєння людей – сирі яйця, які використовувались для приготування їжі. Можу уточнити, що через це постраждали шестеро відвідувачів кафе, четверо - перебувають у лікарні. Встановлено, що це сальмонела. Зараз тривають лабораторні дослідження яєць, вже визначено їх постачальника. Якщо будуть виявлені порушення, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Поки це питання в процесі розслідування", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Рубан додав, що кафе продовжує працювати, але без тих продуктів харчування, які були виявлені під час спалаху інфекції.

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"Якщо буде встановлено, що кафе не дотримувалось режиму і в них не було запроваджено систему самоконтролю, то діяльність кафе буде припинено. Наразі це питання в стадії розгляду", - зазначив начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Нагадаємо, у торгових мережах Києва шукатимуть небезпечне печиво, яке було виготовлене в Румунії та завезено до України.

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