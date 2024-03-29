Поїзд "Київ–Варшава": чому квитки на нього й досі складно придбати та як обманюють перекупники

В Україні на прямий потяг "Київ–Варшава" дуже часто практично неможливо придбати квитки. В Ммережі знову почали з'являтися пропозиції продажу на нього квитків. Але вдвічі дорожче, ніж пропонує офіційний застосунок "Укрзалізниці". Після того, як перевізник запровадив верифікацію квитків через "Дію", спекулянти на якийсь час сховалися. Але, як виявилося, ненадовго.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Перекупники в соцмережах продають квитки на потяг "Київ–Варшава"

Марія вже давно живе в Німеччині. Мама з молодшою сестрою переїхали після вторгнення. Кожні канікули вони їздять додому побачитись з татом. Їхній маршрут з Бона до України займає дві доби – літаком, автобусами та потягами.

Щоб скоротити цей карколомний шлях, Марія "полює" на квитки на прямий потяг "Київ–Варшава". Жінка каже – ці квитки перекупники рекламують навіть у соцмережах. Марія каже, що не збиралася купувати квиток, переписувалася з перекупницею, щоб отримати інформацію і поскаржитися.

На сторінці перекупниці й досі чи не щодня з'являються відгуки від тих, кому вона дістала дефіцитні квитки і завчасно, і останньої миті, і купе звичайне, і покращене, і навіть місця, що передбачені для людей з інвалідністю.

Марія

Квитки на потяг і досі продають перекупники

Від листопада минулого року отримати квиток на прямий потяг "Київ–Варшава–Київ" можна лише онлайн, купівлю треба підтвердити через "Дія – підпис". Таку процедуру спеціально запровадили, що боротися з перекупниками.

Купити квиток до Варшави онлайн і досі майже неможливо. ТСН шукала місце в купе на 29 березня – не знайшла. Тоді журналісти звернулися до профілю, про який нам розповіла Марія.

"Відповідь швидка. Мова російська. Після короткого листування пропонується номер картки і пропозиція оплатити авансом половину вартості квитка – ціна 4 500 гривень", – зазначає кореспондентка ТСН.

Чому виникає дефіцит квитків

Запровадження електронного підпису значно звузило маневри перекупників, каже Олександр Шевченко.

Потяг Київ–Варшава залишається одним з дефіцитних напрямків. Якщо поговорити на пероні з пасажирами, то кожен свій квиток вполював, а не спокійно купив. Продаж на потяг "Київ–Варшава–Київ" відкривається за 20 днів до відправлення о 8:00 ранку. І починаються перегони на швидкість.

На триста місць щоразу претендують до 3 тисяч пасажирів. Але цей попит "Укрзалізниця" задовольнити не може.

"Різні колії з Польщею, бо додати рейс – треба мати вагони, всі вагони, які можуть переставляти візки, вони курсують до Варшави та Відня, тому розширювати сполучення саме до Варшави неможливо через брак вагонів відповідного класу", – пояснюють в УЗ.

Залізничний вокзал

Щоб знизити ажіотаж, "Укрзалізниця" пропонує маршрути до Перемишля та Хелма. Відкрили сполучення з Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Австрією. Це частково розвантажило запит на потяг "Київ–Варшава" від 12 тисяч онлайн запитів на квитки до 3 тисяч. Через "Дію" одна людина за один раз може купити 4 квитки. Якщо алгоритми бачать від якогось користувача наполегливі запити, система їх блокує. Представник "Укрзалізниці" каже, на тепер не було випадків, де б можна було обійти верифікацію в "Дії", старий метод перекупників не працює.

Перекупники не пропонують прямих квитків

Щодо нашого листування з перекупницею, яке зупинилося на моменті оплати за квиток, то одне уточнення про верифікацію в "Дії" – і раптом виявилося, що квиток не прямий, а з пересадкою в Хелмі. До моменту оплати вона не збиралася про це попереджати. А квиток до Хелма не потребує верифікації і майже завжди є в наявності в застосунку "Укрзалізниці".

Торік у серпні "Укрзалізниця" домовилася з платформою OLX, щоб такі оголошення блокувалися. Однак на кожен новий запобіжник перекупники шукають свій ключ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 29 березня 2024 року | Новини України

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