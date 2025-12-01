ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
2 хв

Поїзд Перемишль – Мюнхен, Відень та Будапешт: скільки коштує та як довго їхати

Для пасажирів з України цей маршрут є зручним завдяки стикуванню з поїздами «Укрзалізниці» зі Львова та Києва.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Поїзд Перемишль – Мюнхен, Відень та Будапешт

Поїзд Перемишль – Мюнхен, Відень та Будапешт / © ТСН

У 2025 році українцям стали доступні нові зручні міжнародні залізничні маршрути. Серед них — пряме сполучення з Перемишля до Мюнхена, Відня та Будапешта.

Так, від 14 грудня 2025 року курсуватиме міжнародний нічний поїзд EN Carpatia, який сполучить прикордонний Перемишль (Польща) із низкою великих міст Європи — Мюнхеном, Віднем, Братиславою та Будапештом. Рейс обслуговує польський залізничний перевізник PKP Intercity.

Для пасажирів з України цей маршрут є зручним завдяки стикуванню з поїздами «Укрзалізниці» зі Львова та Києва. Час відправлення підібраний так, щоб пасажири могли без тривалих пересадок продовжити подорож Європою.

Новий рейс дозволяє поєднати денну поїздку з України та нічний переїзд Європою без необхідності ночівлі в Польщі. Зокрема, виїхавши з Києва або Львова вранці, вже наступного ранку можна бути у Відні, Будапешті або Мюнхені.

Маршрут і розклад

EN Carpatia вирушатиме з Перемишля о 17:51 та прямуватиме через Жешув, Краків і Катовіце. У чеському Богуміні частину вагонів спрямують до Братислави та Будапешта. Основний склад поїде через Відень, Лінц і Зальцбург до Мюнхена, куди прибуватиме о 10:24 наступного дня. Час у дорозі до Мюнхена становитиме близько 16,5 години.

Зворотний рейс з Мюнхена вирушатиме о 18:45 і прибуватиме до Перемишля о 10:10 наступного дня.

Умови проїзду та комфорт

Поїзд належить до категорії EuroNight і передбачає кілька варіантів розміщення пасажирів:

  • сидячі місця;

  • спальні купе (couchette);

  • купе класу «Люкс» із наборами для сну та гігієни, закусками й гарячими напоями. Для комфортного відпочинку світло в купе вимикають від 22:00 до 06:00.

Вартість квитків

Мінімальна ціна квитка — від 57 євро (близько 2 750 грн). Для поїздів категорії EuroNight діє обов’язкове бронювання місць.

Раніше ми розповідали, що з Ужгорода тепер можна без пересадок дістатися до низки європейських міст.

Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie