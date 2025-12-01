Поїзд Перемишль – Мюнхен, Відень та Будапешт: скільки коштує та як довго їхати

Поїзд Перемишль – Мюнхен, Відень та Будапешт / © ТСН

У 2025 році українцям стали доступні нові зручні міжнародні залізничні маршрути. Серед них — пряме сполучення з Перемишля до Мюнхена, Відня та Будапешта.

Так, від 14 грудня 2025 року курсуватиме міжнародний нічний поїзд EN Carpatia, який сполучить прикордонний Перемишль (Польща) із низкою великих міст Європи — Мюнхеном, Віднем, Братиславою та Будапештом. Рейс обслуговує польський залізничний перевізник PKP Intercity.

Для пасажирів з України цей маршрут є зручним завдяки стикуванню з поїздами «Укрзалізниці» зі Львова та Києва. Час відправлення підібраний так, щоб пасажири могли без тривалих пересадок продовжити подорож Європою.

Новий рейс дозволяє поєднати денну поїздку з України та нічний переїзд Європою без необхідності ночівлі в Польщі. Зокрема, виїхавши з Києва або Львова вранці, вже наступного ранку можна бути у Відні, Будапешті або Мюнхені.

Маршрут і розклад

EN Carpatia вирушатиме з Перемишля о 17:51 та прямуватиме через Жешув, Краків і Катовіце. У чеському Богуміні частину вагонів спрямують до Братислави та Будапешта. Основний склад поїде через Відень, Лінц і Зальцбург до Мюнхена, куди прибуватиме о 10:24 наступного дня. Час у дорозі до Мюнхена становитиме близько 16,5 години.

Зворотний рейс з Мюнхена вирушатиме о 18:45 і прибуватиме до Перемишля о 10:10 наступного дня.

Умови проїзду та комфорт

Поїзд належить до категорії EuroNight і передбачає кілька варіантів розміщення пасажирів:

сидячі місця;

спальні купе (couchette);

купе класу «Люкс» із наборами для сну та гігієни, закусками й гарячими напоями. Для комфортного відпочинку світло в купе вимикають від 22:00 до 06:00.

Вартість квитків

Мінімальна ціна квитка — від 57 євро (близько 2 750 грн). Для поїздів категорії EuroNight діє обов’язкове бронювання місць.

