"Позаду наші матері, жінки, діти – мусимо стояти": як ЗСУ боронять вщент зруйновану Авдіївку

Вщент зруйнована Авдіївка на Донеччині від авіаударів та артилерійських обстрілів стоїть попри всі спроби окупантів штурмувати позиції Сил оборони. Стримують російські атаки мінометники 110-ї окремої механізованої бригади, які не зупиняють свою роботу навіть під ударами по місту касетними снарядами.

У цьому переконалася знімальна група кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Авдіївка тримається під авіаударами! Ситуація у вщент зруйнованому місті"

Попереду околиці окупованого росіянами Донецька, збоку – Авдіівський коксохімічний завод.

Ворожа авіація завдає удари по місту. Вцілілих будинків тут майже не лишилось. Дорога до Авдіївки прострілюється ворожою артилерією.

Щодня у зведеннях Генштабу ми читаємо про те, що на цьому напрямку ведуться активні штурмові дії про те що ворог намагається просунутись вглиб нашої лінії оборони. Проте наші бійці героїчно тримають тут лінію фронту від 2014 року, йдеться у сюжеті.

Перша лінія оборони тут майже не рухається, попри те, що за лічені кілометри звідси окупований Донецьк з добре розвиненою логістикою ворога та укріпрайонами. Напередодні Авдіївка відзначила дев’яту річницю звільнення від російських окупантів. У руїнах, майже безлюдна та під прицільними обстрілами.

Під час знімання сюжету окупанти гатили "Градом", було дуже гучно.

В Авдіївці без світла, газу та води досі залишаються кількасот жителів. За даними військової адміністрації інфраструктура Авдіївки зруйнована повністю, житловий фонд – на понад 95%. У руїнах бетонних плит, складених, як карткові будинки, після авіаударів, поховані місцеві жителі.

Кожного дня – мінус дві три хати, мінус квартира, мінус парадне, мінус дитячий садок.

"Осколкові міни 120-го калібру прямують на голови окупантам, які намагаються посунути нашу лінію оборони. Мінометний розрахунок 110-ї бригади працює і вдень і вночі, аби не допустити проривів на цій ділянці фронту. Авдіївку росіяни вважають стратегічною ділянкою, отже сюди кидають всі сили, аби захопити бажані метри української землі", - розповідає журналістка.

Прицільними пострілами артилерія ЗСУ "палить" ворожі склади з боєприпасами, нищить росіян та їхні бойові машини.

Як наша піхота потребує підтримки "гармашів" – знає 30-річний навідник міномету на позивний "Фіма". Поранення колишній піхотинець отримав поблизу Красногорівки. Тоді по їхніх позиціях працював ворожий танк.

"Страшно, дуже страшно проти танчика – бистрий "приліт", нічого не можеш зробити. Міномет чути, коли виходить, а танчик не чути – тільки приходи", - розповідає "Фіма".

Під час спілкування з військовими ЗСУ окупанти знову випускають по Авдіївці касетні снаряди з реактивної артилерії.

"Мені треба якісно навестись, бахає, біжимо до укриття. По нам працюють касетні снаряди, які підриваються у повітрі і розлітаються", - розповідає військовий.

Під час минулого російського обстрілу цей мінометний розрахунок лише дивом вцілів. А ось від їхнього укриття лишились самі руїни.

"Від Красногорівки і вниз вони на Авдіівку пробують лізти", - розповідає Дмитро Притико, військовослужбовець ЗСУ

Аеророзвідники засікли рух ворожої сили. Бійці налаштовують 82-мм міномет в бік росіян. Цей постріл бійців 110-и назавжди зупинив роботу російського гранатометника.

"АГСника ворожого накрили, який кошмарив нашу піхоту", - говорить військовий.

За словами українських бійців, мін для окупантів, як і старих радянських, так і іноземних, тут не шкодують.

"Перед цим зміна була, то пацани 400 мін від 3:40 ранку до 15:00 дня безперервно, то міномет був аж гарячий, хотіли вони прорватися, але ми їм дали п**ди конкретної", - розповідають українські герої.

І так, запевняють буде щоразу, коли росіяни намагатимуться лізти на позиції наших Сил оборони. Попри обстріли, постійні атаки ворога та недоспані ночі цих бійців – Авдіївка стоїть.

"Ми знаємо, що позаду наші матері, жінки, діти – мусимо стояти", - кажуть воїни ЗСУ.

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