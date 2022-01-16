Позаду вже понад 50 тисяч км: 19-річна британка завершує рекордну навколосвітню подорож

У понеділок британка завершить шестимісячну подорож і встановить одразу два рекорди Гіннеса.

19-річна пілотеса з Великої Британії Зара Рутерфорд незабаром стане наймолодшою жінкою у світі, яка самотужки здійснила навколосвітню подорож за 180 днів.

У цій мандрівці дівчина за штурвалом сама. У Бельгії, де завершується подорож, на неї вже чекають батьки та представники книги рекордів Гіннеса, про що 15 січня йшлося в сюжеті ТСН 19:30.

Уже у цей понеділок британка завершить свою шестимісячну подорож і встановить одразу два рекорди Гіннеса, зокрема стане наймолодшою жінкою, як самотужки облетіла увесь світ, а також першою жінкою, яка облетіла земну кулю на мікролегкому літаку.

"Це мрія усього мого життя - облетіти на літаку навколо світу. Ідея була просто божевільною, і я завжди думала, що це неможливо", - поділилася мандрівниця.

Її подорож почалася у серпні минулого року. Позаду у Зари вже понад 50 тисяч кілометрів і 52 країни. На батьківщині у Бельгії, куди вона приземлиться у понеділок, на неї вже чекають батьки.

"Ми надзвичайно пишаємося. Ми добре усвідомлювали, що це була спроба і що вона могла не досягти успіху. Але врешті вона змогла. Я, звичайно, можу говорити лише за себе, але думаю, мій чоловік скаже те саме", - вказує мати майбутньої рекордсменки Беатрис Де Смет.

Літати Зара почала із самого малечку. У родині Рутерфордів авіація - загальне хобі. "Зара - пілот у четвертому поколінні, мій дідусь навчився літати, це було для нього розвагою, мій тато навчився літати, і я теж вмію літати", - продовжує пані Беатрис.

Її чоловік, батько Зари Сем Резерфорд, додає: "А моя прабабуся була першою жінкою, яка отримала посвідчення пілота в Південній Африці. Бабуся ж була в жіночому допоміжному відділенні Військово-повітряних сил під час війни".

Після повернення із навколосвітньої подорожі 19-річна пілотеса планує вступати до університету. Дівчина мріє вчитися у США на астронавта і підкорювати не лише небо, а й космос.

"З огляду на увагу ЗМІ, яку я отримала, я сподіваюся заохотити дівчат і жінок, займатися авіацією, а також наукою, технологією, інженерією та математикою", - підкреслює Зара.

Зауважимо, що попередньою рекордсменкою, яка самотужки облетіла увесь світ, від 2017 року є 30-річна американка Шаеста Вейс.

19-річна британка стане наймолодшою жінкою у світі, яка здійснила навколосвітню подорож | Новини світу

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