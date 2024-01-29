Позбавлення громадянства, обмеження диппослуг та електронні повістки: як Україна планує повертати військовозобов'язаних з-за кордону

Президент Володимир Зеленський наголошує, що військовозобов'язані громадяни України, які у перші дні війни виїхали за кордон, повинні повернутися – якщо не воювати, то працювати і сплачувати податки.

"Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом України, які мобілізаційного віку, були в Україні. Питання не в тому, що вони всі мають бути на фронті – у нас велика армія", - сказав він в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

На думку президента – це "питання в справедливості". Ті, хто виїхав, повинні сплачувати податки, або підтримувати Збройні сили.

У новому законопроєкті про мобілізацію, зокрема може бути передбачене покарання як для ухилянтів, які перебувають в Україні, так і для тих, хто виїхав за кордон поза законом.

ТСН.ua зібрав пропозиції, які лунали від депутатів та експертів щодо до то, як можна повернути військовозобов'язаних з-за кордону до України та що їм може загрожувати у разі відмови.

Законопроєкт про мобілізацію

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада має розглянути в першому читанні 6 лютого 2024 року.

Арахамія прогнозує, що принаймні дві опозиційні фракції не дадуть проголосувати за законопроєкт в цілому.

"Тому ми зробимо перерву на тиждень, проголосуємо скорочення строків, і через тиждень – 13 чи 14 – проголосуємо у другому читанні. Підемо спецпроцедурою та якось там висидимо і зробимо це для того, щоб це проголосувати", – сказав він.

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Зміни в мобілізації для чоловіків за кордоном

Нардеп із фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв зазначав, що в законопроєкті про зміни до мобілізації фігурують чоловіки, які перебувають за кордоном. Однак щодо цієї категорії українців "більше питань поки що, ніж відповідей".

В урядовому мобілізаційному законопроєкті пропонувалося обмеження деяких прав військовозобов'язаних українців за кордоном, які не стануть на військовий облік. До прикладу, припинення надання консульских послуг в українських дипустановах за кордоном у разі відсутності військово-облікових документів.

Як Міноборони повертатиме ухилянтів з-за кордону

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що стратегічне завдання України – відновлення територіальної цілісності у межах кордонів 1991 року. Тож Міноборони України планує зробити облік військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном, та агітувати їх повертатися захищати Батьківщину.

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"По-перше, ми хочемо зробити облік цих людей, просто закликаємо їх пройти облік. По-друге... після обліку ми пропонуємо їм різні опції, мотивувальні... Ми йому запропонуємо рекрутинг, де він може обрати спеціальність... де він буде служити, з ким він буде служити", – пояснював очільник Міноборони.

Водночас він зазначив, що влада зараз працює над питанням можливого обмеження деяких прав українців за кордоном, які не стануть на облік.

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"Але ми консультуємося тут... із правоохоронними органами, Міністерством юстиції... Але фокус не на те, як покарати людину, а як зробити це з честю і надати всі можливості для того, щоб у людини-військовослужбовця було право... Які категорії обмежень будуть запроваджені – це вже колективне рішення. І пропустить це Верховна Рада чи ні, залежатиме від голосування", – пояснив міністр.

Як військовозобов'язаним за кордоном вручатимуть повістки

Рустем Умєров зазначив, що в Україні за останні півтора місяця консолідували всі бази даних, щоб розуміти, скільки українських чоловіків призовного віку після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

"Тобто бачимо, скільки у нас в Україні (військовозобов'язаних - ред), скільки за кордоном, перевіряємо це разом з МЗС, тобто у нас є така інформація…. Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", - уточнив міністр.

Електронні виклики до військкомату отримають всі

Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у ​​разі ухвалення рішення про виклики до Територіальних центрів комплектування (військкоматів) через електронне сповіщення їх надсилатимуть військовозобов’язаним і в Україні, і за кордоном.

За його словами Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати військовозобов’язаних чоловіків про необхідність з’явитись до ТЦК через електронне сповіщення. При цьому його отримувачами будуть і ті українці, які перебувають за межами країни.

Як каратимуть ухилянтів за кордоном

Народний депутат від "Батьківщини" та член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко зазначив, якщо людина перебуває за кордоном, вона теж має пройти ідентифікацію, а якщо не пройде, то це означає, що "будуть наслідки".

"Одним із наслідків, наприклад, може бути – не будуть надаватися консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто нового не надасть. Вона (людина - ред.) не зможе робити консульські послуги у вигляді довіреності, бо багато роблять довіреності на суди в Україну, щоб або продати майно, або, вибачте, якось подарувати тощо. Цього теж не може бути зроблено", - розповів він.

За його словами, зміни будуть і щодо банківських послуг. Банк запросить теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути ця посвідка, безпосередньо про військовий облік.

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"Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки. Тобто фізично та людина, яка перебуває за кордоном, вона має пройти цю ідентифікацію. Якщо в неї все в порядку, вона виїхала за кордон по певних документах. Ви ж бачите, до речі, Генеральний штаб просить, щоб прибрати з демобілізації людей, точніше, прибрати тих, хто не підлягає мобілізації, людей з другою групою інвалідності. Тобто фактично, якщо ти виїхав з третьою групою або з другою, то, згідно з новим (майбутнім – ред.) законом, все одно ти проходиш військовий облік, але вже ти будеш тією людиною, яка, можливо, буде мобілізована", - резюмував нардеп.

Що пропонує депутатка Безугла як покарання для ухилянтів

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла запропонувала радикальну законодавчу ініціативу – позбавляти громадянства та заарештувати майно тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час війни.

Вона також запропонувала віддати активи громадян-втікачів за кордон сім'ям загиблих воїнів ЗСУ.

Чи можуть покарати військовозобов'язаних, які виїхали за кордон

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що чоловіки, які перетнули кордон винятково через пункти пропуску після повномасштабного вторгнення, – виїхали за кордон законно.

"Інше питання, якщо чоловік виїхав на підставі незаконно отриманих документів. Наприклад, отримав корупційним шляхом довідку ВЛК про непридатність до служби", – зазначила вона.

У такому разі, за її словами, має бути відповідний вирок суду, тобто провина особи має бути доведеною в судовому порядку.

Проте Марина Бекало зауважила, що юридичної відповідальності за неповернення законодавством України не передбачено.

Якщо все ж будуть ухвалені зміни до законодавства, якими буде передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, то такі заходи покарання можливо буде застосувати лише щодо тих осіб, які здійснили правопорушення вже після ухвалення закону і набуття ним чинності, підкреслила адвокатка.

"Арештовувати майно і рахунки громадян лише з підстав їхнього перебування за кордоном є не лише порушенням конституційних прав, але і прав людини згідно з міжнародними конвенціями, які Україна ратифікувала", – додала адвокатка.

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Зеленський про призов українців за кордоном

Гостру заяву щодо призову українських чоловіків за кордоном зробив і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що усі військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні повернутися до України, де вони будуть або воювати, або працювати.

"Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні", – підкреслив президент.

Зеленський заявив, що "на одного військового йде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу. Але якщо ви за кордоном і ви призовного мобілізаційного віку, і ви і не на фронті і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є запитання".

"Силоміць це зробити не вийде" – Данілов про мобілізацію за кордоном

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що не існує законного способу примусити українців, які перебувають за кордоном, повертатися додому і ставати до лав української армії.

Він також додав, що багато залежить від того, чи отримали українські громадяни статус біженця за кордоном.

“Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця", - наголосив Данілов.

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Чи можна позбавити громадянства ухилянтів за кордоном

Колишній суддя Конституційного суду України Віктор Шишкін назвав провокативними розмови про можливість позбавлення громадянства ухилянтів від військової служби за мобілізацією.

Він пояснив, що позбавлення українського громадянства чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації, було б неконституційним.

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"Відповідно до статті 25 Конституції, громадянина України не можна позбавити громадянства. Він може змінити громадянство за власним бажанням. Наші чоловіки втекли за кордон – так, це погано. Але йдеться не про юридичну, а про суспільну відповідальність", – пояснив екссуддя КС.

Тобто Україна не має права позбавляти громадянства ухилянтів, які ховаються за кордоном.

Що кажуть військові про покарання для ухилянтів, які виїхали за кордон

Військовий ЗСУ Микола Мельник вважає, що люди, які опинилися за кордоном під час повномасштабного вторгнення, не виконали свій конституційний обов'язок із захисту Батьківщини, тому вони не мають нічого вирішувати в Україні.

"Вони – звичайні боягузи. Я вважаю, що їх треба позбавити пасивного й активного права голосу в Україні. Вони не мають права тут нічого вирішувати", – наголосив військовий.

З іншого боку, Мельник проти, щоб ухилянтам блокували рахунки чи робили ще щось.

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