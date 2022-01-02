Позбутися мотлоху і випромінювати спокій: як налаштуватися на 2022 рік - рік Тигра

Позбутися мотлоху і випромінювати спокій: як налаштуватися на 2022 рік - рік Тигра

Головне вірити у свої сили, підтримувати настрій і тоді кожен день року буде успішним і щасливим.

Аби налаштуватися на 2022 рік - рік Тигра - астрологи радять позбутися мотлоху і випромінювати спокій.

Про те, чи справді його потрібно провести тихо, у спокої, і не проявляти агресії, чи готуватися до нової революції, чи чекати наступу Росії і великої війни - 2 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, екстрасенс та астролог Сурен Джулакян заспокоїв – рік не буде поганим.

За його словами, буде дуже багато прихованих від людського погляду та розуміння процесів, які так чи інакше впливатимуть на наше життя.

Не робити різких необдуманих кроків та заяв. Зберігати спокій. І не проявляти агресії – це поради Джулакяна на 2022 рік.

"Всі ті, хто висовується в буквальному значенні, можуть поплатитися життям", - зазначає він.

Прогноз цього астролога - найоптимістичніший - жодних революцій, державних переворотів, дефолту чи обвалу гривні. На питання, яке цікавить усіх - чи вторгнеться Росія в Україну - він відповідає "так".

Але, за його словами, рік не віщує якихось активних атак та дій тому, що будь-які такі атаки агресивні Тигр буде зупиняти.

Важкий 2022-ий рік у політичному плані для України - це вже прогноз від нумерлога Сергія Авдєєва. Україна живе за 9-річним циклом. У 95-му - "чорний, або кривавий вівторок". Масові заворушення із побиттям людей через відмову влади надати дозвіл на поховання патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира Романюка на території Софії Київської. 2004-й "Помаранчева" революція. 2013-й – Революція Гідності. У 22-му наступний цикл.

"Ми зараз стоїмо на порозі дуже важливих доленосних подій, які, якщо будуть усі гілки влади один з одним і відповідно люди, які їх підтримують поводити себе негативним, чином намагатися йти на конфлікти, то в результаті цього можна просто втратити країну, незалежність у світлі того, наскільки воно все зараз складно. Все розжарене", - наголошує він.

Чи вірити таким прогнозам - кожен вирішує сам. Рік тому ТСН їздила до карпатських мольфарів. Тоді вони навіщували нові штами коронавірусу і продовження війни на сході.

Ну а всім, хто вірить в езотерику, ясновидиця Ганна Арджеванідзе радить ретельно підготуватися до зустрічі Нового року - позбутися непотрібних речей і не проявляти агресії. Тигру потрібен простір і спокій - навіть у кольорах.

Чого варто очікувати від 2022 року – прогнози

"Необхідно вшанувати нашого тигра. Необхідно, щоб не було яскравих агресивних кольорів, щоб не було багато червоного і золотого. Потрібно зустрічати зі своїми рідними та близькими у вузькому колі для того, щоб не роздратувати тигра", - говорить вона.

І все ж таки - щоб там не прогнозували віщуни, які б ритуали не радили екстрасенси - головне - вірити у свої сили, підтримувати настрій і тоді кожен день року буде успішним і щасливим. І пам’ятайте, навіть хижі звірі інколи бувають лагідними.

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