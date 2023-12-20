Поженуть на Польщу: російський доброволець про майбутнє українців у разі програшу у війні з РФ

На думку Іллі Богданова, у разі програшу війна для українців не припиниться. Просто тоді Кремль використовуватиме нас як "гарматне м'ясо" замість зеків для своїх нових цілей.

У разі ймовірного програшу України, РФ не зупинить агресію, а нападе на інші країни. І в якості "гарматного м'яса" замість зеків на фронт пожежуть уже українців.

Таку думку в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій висловив росіянин Ілля Богданов, який від 2014 року воює за Україну.

"Найстрашніше, що вони поженуть українців далі – на Польщу. Ми ж бачимо, як вони навіть той же Мелітополь... там же ніхто не чекав на Росію і люди, які там залишилися, вони все одно зберігали протестний потенціал. Все одно їх усіх мобілізували, мужиків зараз відправили на фронт... Так само буде з усією Україною, якщо ми програємо", – вважає Богданов.

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"Ремарки" ТСН: як росіяни переходять на бік України? Бунт Пригожина - чому росіяни "зіскочили"?