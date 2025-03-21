Пожежа на газовимірювальній станції в Суджі: хто за цим стоїть і які будуть наслідки для Європи

На Курщині через обстріл спалахнула газовимірювальна станція "Суджа". Стовп з полум’я був добре помітний навіть з Курська. Росіяни традиційно звинувачують в атаці на об’єкт Україну, а у Генеральному штабі ЗСУ спростовують закиди ворога та називають їх безпідставними.

"Зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією – обстріляв цей об’єкт з артилерії", – повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

До речі, раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для переміщення своїх підрозділів.

ТСН.ua з’ясовував навіщо було підірвано газовимірювальну станцію (ГВС) і якими можуть бути наслідки від її пошкодження.

Вибух на газопроводі та вороже ІПСО

За словами Ігоря Козія, військового експерта Інституту Євроатлантичного співробітництва, енергетична сфера завжди була у системі стратегічних цілей воюючих чи ворогуючих сторін.

"Мене абсолютно не дивує, що по цій газовимірювальній станції був нанесений удар. Інше питання – ким саме він був нанесений. Правду, на жаль, ми не дізнаємося, поки хтось офіційно не візьме на себе відповідальність. Це може бути удар з боку РФ, а можуть бути якісь революційні сили у Росії. Але, якщо українська сторона заперечує свою причетність, тоді це відверте ІПСО ворога. Це робиться спеціально, щоб допомогти угорцям піднімати далі питання розколу всередині Європейського Союзу", – розповідає ТСН.ua Ігор Козій, військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва.

Тиск на Європу

Він зауважує, що підрив ГВС матиме серйозні політичні наслідки.

"Гадаю, що це зроблено Росією умисно, аби звинуватити Україну, що вона начебто не виконує свої зобов’язання. У мене навіть сумніву немає, що ворог прагне таким чином вплинути на європейські держави, які мають залежність від постачання російського газу. Це спроба налаштувати їх проти України і далі вносити розкол у єдність Європи щодо підтримки нашої держави. Також цей підрив ГВС можна розцінювати, як допомогу Трампові у боротьбі між США та ЄС, а ще, як допомога самій Росії, щоб розкол всередині Європейського Союзу лише збільшувався", – зауважує Ігор Козій.

Які функції виконувала станція?

Експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар, зазначає, що станція служить для вимірювання точної кількості газу, що перетинає кордон між Росією та Україною.

Фахівець додає, що після ушкодження станції, газопровід не може далі працювати, бо розгерметизовані внутріші порожнини. Однак, у цілому він може працювати після відповідного комплексу робіт і без ГВС. Власне так і було до того, як станцію спорудили на початку 2000-х років.

За словами Михайла Гончара, через газовимірювальну станцію у Суджі загалом проходить 5 ниток газопроводів, три з них не використовувалися з 2015 року, коли Україна припинила імпорт російського газу (Єлець – Курськ – Київ; Єлець – Курськ – Диканька; Єлець – Кременчук – Кривий Ріг), а використовувалось 2 нитки. Перша – газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород", та друга – газопровід "Прогрес".

"Зараз ця ГВС та ця "в’язка" з 5 газопроводів нефункціональні. Найбільшу трубу діаметром у 1420 міліметрів газопроводу "Прогрес", росіяни ще раніше привели у непридатний стан, намагаючись використати її, як тунель для проникнення в тил наших військ. Як на мене, це була абсолютно дурна ідея, там більше росіян задихнулося у трубі, ніж пройшло по ній", – розповідає ТСН.ua Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки.

Фахівець підтверджує, що через обстріл вся ця система зараз знаходиться у неробочому стані, але вона цілком може бути відновлена (без ГВС) за декілька місяців. А от пожежа на станції буде тривати поки не вигорить увесь газ, що був у трубі на момент влучання.

Хто міг знищити ГВС?

"Чи зробили це росіяни, як зазначають у нашому Генштабі? Так, цілком можливо, якщо виходити з того, що росіяни дуже хочуть разом зі своїми новоявленими американськими партнерами запустити в роботу вцілілу нитку Північного потоку-2. Також підривом станції росіяни можуть натиснути на Польщу, щоб відновити функціонування газопроводу Ямал-Європа, що йде на Німеччину через Білорусь та Польщу. Ймовірність цього не виключена у контексті потепління російсько-американських стосунків. Вони мають функціональну нитку Північного потоку-2, вона готова, її потрібно розконсервувати і вона може працювати, однак, усе це потребує відповідного технічного аудиту та процедури сертифікації. А вже пізніше, по мірі того, як США будуть вмовляти Україну на якісь оборудки, взамін на щось, буде реанімовано напрямок на Суджу", – зазначає Михайло Гончар.

Які наслідки?

Разом з тим, фахівець запевняє, що для України від підриву ГВС наслідків не буде, бо ми не використовуємо російський газ і не займаємося його транзитом.

"З іншого боку, якби станція залишалася у ворога, це б підживлювало Росію та її лобістів в Європі, і, як тепер бачимо, ще й в США. Вони заявляють, що треба просто "помирити українців та росіян", запустити газ по трубам, мовляв, все ж для цього давно готово. Для них це просто бізнес. Звісно, що знищення станції не є якоюсь непереборною річчю, ні – один шматок труби вирізається, ставиться новий, а газовимірювальну станцію можна замінити, лише обладнання поставити не сучасне, а російське", – підсумовує Михайло Гончар.

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