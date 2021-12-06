Пожежа на ринку: в Києві уночі зайнялися ятки на базарі у спальному районі Оболонь: фото, відео

Вісім павільйонів вигоріли ущент: полум'я знищило і ятки, і крам, що був усередині.
У Києві у ніч проти 6 грудня зайнялися ятки на ринку на Оболоні.
Стовп диму і вогню було видно за кілька кілометрів.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 6 грудня.
На гасіння відрядили відразу вісім пожежних машин.
Вогонь устиг перекинутися на двоповерхову будівлю, розташовану поруч із торговими рядами.
За годину пожежу загасили. Але вісім павільйонів вигоріли ущент. Полум'я знищило і ятки, і крам, що був усередині.
Люди не постраждали, бо вночі на базарі нікого не було.
Причину займання мають встановити правоохоронці. Утім, жителі району у соцмережах припускають - не обійшлося без підпалу. Мовляв, на майданчик у престижному житловому масиві накинули оком забудовники.
Нагадаємо, у Києві горіла багатоповерхівка: довелося евакуювати три десятки людей.
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