Пожежа в популярному готельному комплексі на Вінниччині: слідчі назвали ймовірні причини

Внаслідок пожежі загинула дівчина, яка, вистрибнувши із 6-го поверху, отримала травми, несумісні із життям.

На Вінниччині у ніч проти 21 грудня спалахнув приміський готель, внаслідок чого одна людина загинула, ще двох у лікарні намагаються врятувати медики. У той час у середині була понад пів сотня дітей, які приїхали на спортивні змагання, їх урятував тренер.

Більше про це – у сюжеті ТСН.19:30.

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Готель складається з кількох котеджів та головного 6-поверхового корпусу - саме в ньому і спалахнуло. У поліції кажуть: в той час в номерах спали понад півсотні дітей. Також на шостому поверсі, де був епіцентр займання, чергували працівники - скільки загалом, адміністрація готелю не каже. Відомо про щонайменше трьох. Аби не згоріти живцем, вони стрибали з вікон. Двоє врятувалися, 21-річна дівчина під час стрибка загинула.

Нині 19-річна дівчина та 43-річний чоловік з тяжкими травмами і опіками у лікарні. Стан чоловіка- украй тяжкий, за його життя борються лікарі.

Під час масштабної пожежі у Вінницькій області загинула людина

Дивом не постраждали діти. 52 юних спорстмени віком від 6 до 16 років приїхали на змагання з тхеквондо, в готелі поселилися разом з тренером. Тут і відпочивали, і тренувались. В залі, в якому вони тренувалися, досі лежать речі і спортивний інвентар, який, тікаючи, позалишали діти. Усіх врятував тренер, ще до приїзду рятувальників вивів юних спорстменів надвір. Сам чоловік з журналістами спілкується неохоче.

Тим часом у готелі від коментарів відмовляються. Одна із працівник готелю запевняє: то не тренер, а саме співробітники готелю, начебто, займалися евакуацією. І твердить: дітей у корпусі, що спалахнув, не було. Вони начебто жили у сусідніх котеджах.

Нині причини займання з'ясовують слідчі. У ДСНС області, говорять, попередньо, про коротке замикання електромережі. Також слідчі не виключають, зайнялося від сонячних батерей, що на даху готелю. Провадження відкрили за статтею порушення протипожежних вимог. Винним загрожує 8 років за гратами.

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