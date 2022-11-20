Пожежа та звук, схожий на вибух: посеред Києва спалахнуло авто, всередині знайшли тіло жінки

Поліція розслідує причини займання автомобіля.
У Києві в неділю, 20 листопада, на вулиці Колекторна, спалахнув автомобіль. На місці події правоохоронці виявили тіло невідомої жінки.
Про це у коментарі ТСН.ua повідомили в пресслужбі поліції Києва.
На місці події працювали пожежники та поліція. Рятувальники загасили та виявили в автомобілі труп невстановленої жінки на водійському сидінні.
Попередньо з’ясовано, що автомобіль їхав по вул. Колекторна та почав горіти, потім зупинився і було чути звук, схожий на вибух, після чого полум'ям було охоплено весь автомобіль.
Попередньо автомобіль обладнаний бензином та газом. Наразі у поліції встановлюють, що могло стати причиною трагедії.
Інші надзвичайні події у Києві
У багатоповерхівці у Софіївській Борщагівці під Києвом загинуло три людини в результаті отруєння чадним газом. Правоохоронці встановлюють причини трагедії.
19 листопада під Києвом перекинувся човен з рибалками. Один з них потонув, іншого ледь встигли врятувати. На місці події працювали правоохоронці, які надали потерпілому допомогу та витягнули тіло загиблого з води.
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