Пожежа та звук, схожий на вибух: посеред Києва спалахнуло авто, всередині знайшли тіло жінки

У Києві в неділю, 20 листопада, на вулиці Колекторна, спалахнув автомобіль. На місці події правоохоронці виявили тіло невідомої жінки.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомили в пресслужбі поліції Києва.

На місці події працювали пожежники та поліція. Рятувальники загасили та виявили в автомобілі труп невстановленої жінки на водійському сидінні.

Попередньо з’ясовано, що автомобіль їхав по вул. Колекторна та почав горіти, потім зупинився і було чути звук, схожий на вибух, після чого полум'ям було охоплено весь автомобіль.

Попередньо автомобіль обладнаний бензином та газом. Наразі у поліції встановлюють, що могло стати причиною трагедії.

Інші надзвичайні події у Києві

У багатоповерхівці у Софіївській Борщагівці під Києвом загинуло три людини в результаті отруєння чадним газом. Правоохоронці встановлюють причини трагедії.

19 листопада під Києвом перекинувся човен з рибалками. Один з них потонув, іншого ледь встигли врятувати. На місці події працювали правоохоронці, які надали потерпілому допомогу та витягнули тіло загиблого з води.

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