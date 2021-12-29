Пожежа у COVID-реанімації на Прикапатті: четверо людей загинуло, троє - постраждало

Зазнали опіків медики.

У Косівській райлікарні на Прикарпатті, де приймають COVID-хворих, в одній з палат інтенсивної терапії пізно увечері виникла пожежа.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 грудня.

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Вогонь вдалося загасити досить швидко, але загинули у пожежі троє хворих. Ще один пацієнт помер від отриманих травм. Троє медиків зазнали серйозних опіків. Їх доправили до обласної лікарні в Івано-Франківську. Ще трьох пацієнтів, які були у сусідній реанімаційній палаті, встигли врятувати.

На місці працюють рятувальники, вісім бригад екстренної медичної допомоги та поліція. Наразі фахівці встановлюють причини займання. Серед версій, зокрема, називають несправність кисневої апаратури чи стороннє занесення вогню.

Як повідомлялося, у вівторок, 28 грудня у місті Чорткові Тернопільської області полум’я охопило складське приміщення комбінату хлібопродуктів поблизу залізничного депо. Внаслідок пожежі на залізничнц колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії комбінату хлібопродуктів. У зв’язку з цим рух по станції Чортків було тимчасово припинено.

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