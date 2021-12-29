Пожежа у COVID-реанімації на Прикарпатті: двоє постраждалих у критичному стані, медики прогнозів не дають

Пожежа у COVID-реанімації на Прикарпатті: двоє постраждалих у критичному стані, медики прогнозів не дають

Причини смерті 4 пацієнтів ще встановлюється.

Внаслідок пожежі вночі 29 грудня до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні з Косівської районної госпіталізували трьох медиків, двоє з них — у критичному стані.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 грудня.

46-річна жінка - найважча. У неї 90% опіків. Стан критично важкий. Вона - на штучній вентиляції легень. Лікарі кажуть: шанси вижити у неї мінімальні.

Іншій постраждалій - 58 років. У неї 60% опіків тіла. Стан важкий, але стабільний. І наразі тут розглядають можливість її переправлення на лікування до Києва.

І ще один постраждалий медик - чоловік. Його життю, кажуть у лікарні, загрози немає. Його тіло обпечене на 20%.

У Косівській райлікарні загинули четверо людей через пожежу | Новини України

Нагадаємо, у Косівській райлікарні в одній з палат інтенсивної терапії спалахнув вогонь. Його вдалося загасити досить швидко. У цей момент там перебувало 7 хворих. Трьох медики встигли винести. Причини смерті 4 пацієнтів ще встановлюється: тобто чи загинули вони від вогню, чи з якихось інших причин. Ця реанімація була ковідною.

Всю ніч на місці працювали рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та поліція. Відкрите кримінальне провадження.

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