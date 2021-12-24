Пожежа у Дніпрі: врятовані діти хвилювалися за кішку, залишену у полум’ї

Пожежа у Дніпрі: врятовані діти хвилювалися за кішку, залишену у полум’ї

Рятувальники зігрівали родину в пожежному авто.

Родина з трьома маленькими дітьми дивом врятувалася від вогню у Дніпрі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 24 грудня.

Коли загорівся одноповерховий приватний будинок, батьки встигли схопити малечу та вибігти надвір. Рятувальники зігрівали родину в пожежному авто, адже у місті - десятиградусні морози.

Діти хвилювалися за кішку, яка лишилася в охопленому полум’ям будинку. Рятувальникам вдалося знайти її в диму і вчасно винести.

За годину пожежу загасили. Але вогонь встиг знищити майже увесь домашній крам. За попередніми висновками, епіцентр загоряння був на кухні.

Новини Дніпра: родина з трьома маленькими дітьми дивом врятувалася від вогню

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