Пожежа у Дніпрі: врятовані діти хвилювалися за кішку, залишену у полум’ї 

Рятувальники зігрівали родину в пожежному авто.
Родина з трьома маленькими дітьми дивом врятувалася від вогню у Дніпрі.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 24 грудня.
Коли загорівся одноповерховий приватний будинок, батьки встигли схопити малечу та вибігти надвір. Рятувальники зігрівали родину в пожежному авто, адже у місті - десятиградусні морози.
Діти хвилювалися за кішку, яка лишилася в охопленому полум’ям будинку. Рятувальникам вдалося знайти її в диму і вчасно винести.
За годину пожежу загасили. Але вогонь встиг знищити майже увесь домашній крам. За попередніми висновками, епіцентр загоряння був на кухні.
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