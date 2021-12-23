Пожежа у готелі під Вінницею: постраждалі у важкому стані, лікарі прогнозів не дають

Пожежа у готелі під Вінницею: постраждалі у важкому стані, лікарі прогнозів не дають

На момент займання у готелі було понад півсотні дітей.

У тяжкому стані залишаються двоє потерпілих внаслідок пожежі в елітному готельному комплексі на Вінниччині. Його орендарку затримали. Слідчі готуються оголосити їй про підозру за статтею "порушення вимог пожежної безпеки".

Про це йдеться у ТСН.Ранок 23 грудня.

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На момент займання у готелі було понад півсотні дітей, які приїхали на спортивні змагання. Їх ще до приїзду рятувальників зумів евакуювати тренер. Тому серед юних спортсменів минулося без потерпілих.

На шостому поверсі будівлі перебував персонал. Власне, там і зайнялося, припускають, через закорочення. Люди, рятуючись від вогню, вистрибували з вікон. 21-річна дівчина загинула.

У лікарні наразі перебувають 19-річна дівчина та 43-річний чоловік. Його стан - украй тяжкий. Лікарі від прогнозів утримуються.

“Чоловік має важку політравму... У жінки є переломи плеча, ушкодження кісток і рани обличчя, але має додатково ще 40 відсотків опіків поверхні тіла”, - сказав Богдан Трохименко, медичний директор лікарні швидкої допомоги.

Пожежа у готелі під Вінницею: орендарці закладу готуються оголосити про підозру

Нагадаємо, у місті Нова Одеса Миколаївської області 27 листопада стався вибух в п'ятиповерховому будинку: зруйновано два поверхи. Під завалами будинку знайшли загиблу жінку та помер чоловік, якого евакуювали. Пізніше з-під завалів дістали ще одне тіло.

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