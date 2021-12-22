Пожежа у готелі під Вінницею: загинула 19-річна працівниця, яка стрибнула з вікна шостого поверху

Пожежа у готелі під Вінницею: загинула 19-річна працівниця, яка стрибнула з вікна шостого поверху

Двоє людей травмувалися.

Однин загиблий і двоє травмованих в масштабній пожежі у Вінницькій області. Там горів популярний заміський готельний комплекс.

Що наразі відбувається на місці пожежі, розповів 22 грудня кореспондент ТСН.Ранок.

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На місці, де сталася масштабна пожежа, досі працюють рятувальники. Вогонь загасили, але пластик і дерево досі тліють. Відомо про одну загиблу молоду дівчину. Рятуючись від вогню, вона вистрибнула з вікна шостого поверху. Це 19-річна працівниця закладу. Також через вікна намагалися рятуватися ще одна дівчина і чоловік, їх з травами доправили до лікарні.

"Було евакуйовано 56 чоловік. Одна людина загинула. Двоє травмованих", - розповів начальник ДСНС України у Вінницькій області Руслан Шевчук.

Під Вінницею уночі загорівся готель – з вікна вистрибнули дві дівчини і чоловік | Новини України

Займання сталося у популярному готельному комплексі. На момент пожежі тут було понад пів сотні дітей від 6 до 15 років. Усі вони приїхали на спортивні змаганнях і зупинилися на цій базі відпочинку. Їх вдалося евакуювати ще до приїзду рятувальників. За попередньою інформацією, постраждалих серед дітей немає.

Наразі зарано ще говорити про причини пожежі. Після того, як рятувальники повністю все заасяь, до роботи стануть слідчі. Кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки вже відкрито.