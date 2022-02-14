Пожежа у київській гімназії східних мов: учні вимушено пішли на дистанційне навчання

Вигоріло щонайменше півтори тисячі квадратних метрів.
У Києві близько другої ночі спалахнула гімназія східних мов. Полум'я охопило покрівлю та два поверхи школи.
Вигоріло щонайменше півтори тисячі квадратних метрів.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 14 лютого.
Минулося без потерпілих, на момент загоряння в школі був лише сторож.
Три години пів сотні рятувальників боролись з вогнем.
Чому сталася пожежа, нині з'ясовують.
Точно відомо, що всі учні гімназії відсьогодні вимушено пішли на дистанційне навчання.
Нагадаємо, о 04:39 14 лютого 2022 року пожежу в навчальному корпусі Київської гімназії східних мов ліквідовано.
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