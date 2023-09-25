Пожежа у "Котохаті": стало відомо, скільки котів загинули і постраждали внаслідок підпалу

Внаслідок пожежі у притулку для котів – "Котохаті", яка сталася у Києві на Теремках ввечері 23 вересня, загинуло сім котів. Інші тварини отримали опіки та поранення, п’ять котів у важкому стані доправили до ветеринарної клініки.

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів ветлікар реанімаційного відділення Юрій Гапусенко.

За його словами, багатьох пухнастиків з пожежі рятували місцеві мешканці.

"На жаль, три з них вже були без ознак життя. Одне кошеня у вкрай важкому стані, з дуже серйозними важкими ураженнями, опіками. Вони були вкрай важкі, подальше лікування було недоцільне, тому провели евтаназію", - розповів ветлікар.

З усіх котів, яких доставили до ветеринарної лікарні, врятувати вдалося лише одного.

Нині кіт на ім'я Рижик проходить лікувальні процедури та має гарний апетит. За кілька днів його випишуть.

"Почуває себе дуже добре, спить, зараз отримує протизапальні препарати і кисневу терапію", - розповів Юрій Гапусенко.

Власниця "Котобази" Наталя Петрещенкова розповіла, що правоохоронці підозрюють підпал. Проте камер спостереження у дворі немає, тож хто міг безжалісно підпалити помешкання, де перебували 58 котів та кошенят, поки що невідомо.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про підпал притулку "Котохата".

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