Пожежа у "ковідній" реанімації на Прикарпатті: в якому стані потерпілі і чи відома вже  причина

У зв'язку з трагедією у лікарні обласна влада оголосила завтра на Прикарпатті днем жалоби.
Після трагедії у Косові на Прикарпатті, де нічна пожежа у "ковідній" реанімації забрала життя трьох людей, а ще трьох намагаються врятувати - урядовці видали розпорядження. Реанімації усіх районних лікарень чекають перевірки на протипожежну безпеку, а медиків - додатковий інструктаж по роботі з кисневим обладнанням.
Про те, в якому стані потерпілі і чи відома вже причина пожежі - 29 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Зараз у обласній лікарні залишаються двоє потерпілих . Одна з жінок - 46-річна санітарка балансує між життям і смертю. У неї 90% обпеченого тіла. Стан критично тяжкий. Пацієнтка на штучній вентиляції легень.
Ще один - лікар-реаніматолог. Його життю, кажуть у лікарні, загрози ніби немає. Його тіло обпечене на 20%.
З івано-франківського летовища кілька годин тому злетів літак ДСНС. До Київського опікового центру він доправив одну з потерпілих під час пожежі. Це 59-річна медсестра реанімації. У неї 60% опіків тіла. Стан тяжкий, але стабільний.
Щодо причин пожежі - кажуть - начеб-то одна з працівниць реанімації запалила свічку за упокій хворого, який щойно помер. А повітря реанімації було перенасичене киснем - працювали одночасно 5 концентраторів. Через вогонь від свічки зайнялося миттєво усе у палаті.
В обладміністрації відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій. І там озвучили основну версію причини пожежі. Свічка там фігурує. Але не тільки. Є масштабніші чинники - несправність комунікацій, які підводили кисень до палат.
У реанімації, крім померлого, було ще 6-ро хворих. 3-х з них евакуювали рятувальники. Ще один "ковідний" хворий був при смерті. І коли виник вогонь - помер, ще 2-є - згоріли живцем. Через пожежу в лікарні прорвало трубу і в кількох відділеннях зникло опалення. Врятованих пацієнтів реанімації перевели до інших корпусів цієї і Коломийської лікарні.
У зв'язку з трагедією у лікарні обласна влада оголосила завтра на Прикарпатті днем жалоби. Просить скасувати усі розважальні заходи. А урядовці вже розпорядилися перевірити - протипожежну готовність у всіх реанімаціях районних лікарень.
Нагадаємо:
-
У Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії виникла пожежа.
-
Пожежа виникла в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні. Вогонь охопив 55 м кв. В палаті у цей момент перебувало 7 хворих. Трьох медики встигли винести.
-
На місці пожежі виявили тіла двох людей - 76-річної жінки та 79-річного чоловіка. У морзі, за даними медиків, перебувають ще тіла двох осіб, причина їхньої смерті смерті встановлюється. За попередніми даними, серед чотирьох загиблих - одна людина померла внаслідок коронавірусної хвороби.
-
Внаслідок пожежі отримали опіки ще троє працівники лікарні. Їх госпіталізували до обласної лікарні в Івано-Франківську, двоє з них - у критичному стані.
Читайте також:
- Рятував непритомного батька власним теплом: під Дніпром у лісі загубилися чоловік із 10-річним сином
- "Сашкові вже нічого не болить": помер хворий на рак хлопчик з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські
- В реанімації після ДТП: до львівської лікарні гелікоптер доправив 16-річну дівчинку в комі (відео)