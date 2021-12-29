Пожежа у "ковідній" реанімації на Прикарпатті: в якому стані потерпілі і чи відома вже причина

Пожежа у "ковідній" реанімації на Прикарпатті: в якому стані потерпілі і чи відома вже причина

У зв'язку з трагедією у лікарні обласна влада оголосила завтра на Прикарпатті днем жалоби.

Після трагедії у Косові на Прикарпатті, де нічна пожежа у "ковідній" реанімації забрала життя трьох людей, а ще трьох намагаються врятувати - урядовці видали розпорядження. Реанімації усіх районних лікарень чекають перевірки на протипожежну безпеку, а медиків - додатковий інструктаж по роботі з кисневим обладнанням.

Про те, в якому стані потерпілі і чи відома вже причина пожежі - 29 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зараз у обласній лікарні залишаються двоє потерпілих . Одна з жінок - 46-річна санітарка балансує між життям і смертю. У неї 90% обпеченого тіла. Стан критично тяжкий. Пацієнтка на штучній вентиляції легень.

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Ще один - лікар-реаніматолог. Його життю, кажуть у лікарні, загрози ніби немає. Його тіло обпечене на 20%.

З івано-франківського летовища кілька годин тому злетів літак ДСНС. До Київського опікового центру він доправив одну з потерпілих під час пожежі. Це 59-річна медсестра реанімації. У неї 60% опіків тіла. Стан тяжкий, але стабільний.

Щодо причин пожежі - кажуть - начеб-то одна з працівниць реанімації запалила свічку за упокій хворого, який щойно помер. А повітря реанімації було перенасичене киснем - працювали одночасно 5 концентраторів. Через вогонь від свічки зайнялося миттєво усе у палаті.

В обладміністрації відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій. І там озвучили основну версію причини пожежі. Свічка там фігурує. Але не тільки. Є масштабніші чинники - несправність комунікацій, які підводили кисень до палат.

Реанімації усіх районних лікарень очікують перевірки на протипожежну безпеку | Новини України

У реанімації, крім померлого, було ще 6-ро хворих. 3-х з них евакуювали рятувальники. Ще один "ковідний" хворий був при смерті. І коли виник вогонь - помер, ще 2-є - згоріли живцем. Через пожежу в лікарні прорвало трубу і в кількох відділеннях зникло опалення. Врятованих пацієнтів реанімації перевели до інших корпусів цієї і Коломийської лікарні.

У зв'язку з трагедією у лікарні обласна влада оголосила завтра на Прикарпатті днем жалоби. Просить скасувати усі розважальні заходи. А урядовці вже розпорядилися перевірити - протипожежну готовність у всіх реанімаціях районних лікарень.

Нагадаємо :

У Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії виникла пожежа.

Пожежа виникла в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні. Вогонь охопив 55 м кв. В палаті у цей момент перебувало 7 хворих. Трьох медики встигли винести.

На місці пожежі виявили тіла двох людей - 76-річної жінки та 79-річного чоловіка. У морзі , за даними медиків, перебувають ще тіла двох осіб , причина їхньої смерті смерті встановлюється. За попередніми даними, серед чотирьох загиблих - одна людина померла внаслідок коронавірусної хвороби .

Внаслідок пожежі отримали опіки ще троє працівники лікарні. Їх госпіталізували до обласної лікарні в Івано-Франківську, двоє з них - у критичному стані.

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