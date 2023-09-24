Пожежа у відомому притулку для тварин у Києві: свідки розповіли, що сталося

За словами свідків, рятувальники, які працювали на місці події, намагалися врятувати котенят.

У Києві на Теремках горів відомий будинок для котів "Котохата", внаслідок пожежі загинуло багато тваринок. Свідки розповідають, що перед пожежою почули три вибухи.

Про це розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1" очевидиця Тетяна.

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За її словами, пожежа була масштабна, вогонь був вище дерев.

"Я почула три вибухи, один був дуже потужний і два більш слабеньких. Я думала, це хлопці наші працюють, не звернула уваги. Коли відчула запах горілого, вийшла на балкон та побачила, що тут таке сталося. Я одразу спустилась, і поки прийшла, вже пожежники були на місці, вже тушили і дуже багато людей було. Вогонь був вище дерев", - пригадує жінка.

Вона додала, що рятувальники, які працювали на місці події, намагалися врятувати котенят. Деяких вдалося винести, однак багато пухнастиків загинуло.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 вересня у Києві згорів відомий притулок для тварин "Котохата". За повідомленнями телеграм-каналів, попередньо постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у притулку.

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