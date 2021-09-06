Пожежа в костелі Святого Миколая пошкодила унікальний орган: хто платитиме за його відновлення

Пожежа в костелі Святого Миколая пошкодила унікальний орган: хто платитиме за його відновлення

Ще 2 роки тому керівництво залу камерної та органної музики говорили, що вартість органу складає щонайменше 1 мільйон євро.

5 мільйонів 800 тисяч на рахунку і ще 29 мільйонів — обіцяні гроші спонсорів. Саме стільки складає благодійний збір на відновлення будинку органної та камерної музику та органу, що згорів. Протиаварійні роботи планують розпочати з середини жовтня. Орган будуть поновлювати за державні гроші.

Про долю костелу та інструменту йдеться 6 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

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75 мільйонів гривень — щонайменше стільки грошей грошей потрібно, аби врятувати костел ізсередини. Поки що остаточної оцінки ДСНС ще немає, експерти мають зробити свої заключення. через те, що в костелі були високі температури, можуть бути приховані тріщини та пошкодження.

Пожежа почалася в ніч проти суботи близько 10 вечора, пожежні приїхали вчасно і за 40 хвилин вдалося приборкати вогонь. Але дуже сильним було задимлення і незрозуміло, наскільки костел постраждав. Орган було знищено повністю, а внутрішнє оздоблення, яке не згоріло, було залите водою.

Поки що план дій такий: в першу чергу потрібно закрити розбиті вікна, щоб волога не потрапляла до приміщення. Далі має бути проведення протиаварійних робіт, обстеження та ремонт покрівлі, ремонт конструкцій та ремонт покрівлі.

Новини України: відновлення костелу Святого Миколая – скільки грошей потрібно на ремонт

У бюджеті також закладені 148 млн гривень на ремонт зовнішнього оздоблення костелу, але наразі всі ці гроші заблоковані через тендерні процедури. В цю суму не включено поновлення органу, оскільки є завдання зберегти сам костел.

Ще 2 роки тому керівництво залу камерної та органної музики говорило, що вартість органу складає щонайменше 1 мільйон євро. Поки що Будинок органної та камерної музики коментарі не дає, та проходять наради, в яких вирішують, як бути в умовах, коли орган повністю знищено.

Римо-католики наполягають, що повертати орган на попереднє місце не можна, бо він закриває вівтар. Новий орган має бути меншим та розміщуватися на хорах, якщо його все-таки залишать у цьому приміщенні.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, яка ситуація наразі з костелом святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі, і що потрібно зробити для старту відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 3 вересня пізно ввечері у Києві спалахнув костел Святого Миколая. Загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також згорів унікальний орган.

Згодом стало відомо, що представники бізнесу дали по 1 млн грн на відновлення костелу.

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