Пожежа в Одесі: вогонь знищив понад 200 квадратних метрів будівлі коледжу

Жертв та постраждалих в результаті події немає.

В Одесі горіла будівля одного з корпусів коледжу економіки та готельного бізнесу.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 лютого.

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Вогонь знищив понад двісті квадратних метрів. На момент приїзду рятувальників палало на першому і другому поверсі, частково горів і дах. Була загроза, що полум’я перекинеться на сусідні будинки, тож до гасіння залучили понад три десятки вогнеборців.

Менш ніж за годину пожежу ліквідували. Минулося без потерпілих. Навчання у цьому корпусі останнім часом не проводили. Причини займання з'ясовують.

Це вже друга потужна пожежа в будівлях, які займав коледж. Нагадаємо, у грудні 2019 року повністю вигорів його головний корпус на Троїцькій. Тоді загинули 16 людей, зокрема, й студенти навчального закладу.

В Одесі горіла будівля одного з корпусів коледжу економіки та готельного бізнесу

Нагадаємо, що в Овідіополі на вулиці Скуртянській сталася пожежа. Рятувальники на місці виявили тіло 56-річної жінки.

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