Пожежа в одеському таборі "Вікторія": роковини трагедії і зневіра батьків загиблих дітей

Пожежа в одеському таборі "Вікторія": роковини трагедії і зневіра батьків загиблих дітей

Батьки загиблих дівчаток не вірять, що винуватці понесуть покарання в українських судах.

Чотири роки тому, в ніч проти 16 вересня, в Одесі сталася масштабна пожежа — згорів один з дерев'яних корпусів дитячого табору “Вікторія”.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 16 вересня.

Всередині перебували 42 дитини. Троє з них — восьмирічна Соня Мазур, на рік старша Настя Кулініч та 12-річна Сніжана Арпентій — загинули.

Однак щодо трагедії немає жодного вироку суду. На розгляді перебувають справи щодо керівника табору та його заступника. Їх звинувачують у порушенні правил пожежної безпеки та розкраданні коштів. Не винесли вирок і колишній заступниці мера Одеси, якій закидають службову недбалість.

Під судом - і двоє надзвичайників, які виявили низку порушень пожежної безпеки, але, як твердить слідство, не зупинили роботу табору. Немає офіційної відповіді і на питання, що ж спричинило займання. Рідні загиблих навіть зверталися за допомогою до іноземних експертів, а нещодавно через суд ініціювали повторні експертизи.

"Призначено комплекс пожежно-технічної, будівельно-технічної та електротехнічної експертиз проведення, які доручені експертам Харківського інституту судових експертиз. Наразі судовий розгляд зупинено до отримання висновку вищевказаної експертизи", - уточнив Олексій Дорошенко, заступник начальника відділу Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, трагедія в дитячому таборі сталася в ніч проти 16 вересня 2017 року. Під час пожежі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, загинули троє дітей. Ще двоє потрапили до лікарні.

24 квітня 2018 року суд виніс перший судовий вирок щодо трагедії в дитячому таборі “Вікторія”. Виховательку закладу, яка відповідала за протипожежну безпеку засудили до трьох років ув’язнення умовно.

У травні обласна прокуратура оголосила Петросу Саркісяну - ексдиректору дитячого табору "Вікторія" - про підозру у заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем.

Новини України: 4 роки тому в Одесі сталася трагедія з дітьми — жодного вироку суду немає

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання