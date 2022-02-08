Пожежна драбина дістає лише до 9 поверху: як врятуватися від вогню у багатоповерхівці

Пожежна драбина дістає лише до 9 поверху: як врятуватися від вогню у багатоповерхівці

Рятувальники провели інспекцію у багатоповерхівках Миколаєва і з'ясували, що протипожежні системи майже у всіх геть відсутні.

У Миколаєві надзвичайники інспектували багатоповерхівки. Кажуть, у майже всіх геть відсутні протипожежні системи, і триває це роками.

Як урятуватися від вогню на висоті, якщо пожежна драбина дістає лише до дев’ятого поверху, а ваша квартира вище, йдеться 8 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

Понад 10 років тому у п’ятнадцятиповерхівці Миколаєва спалахнула квартира на 13-му поверсі. Власник квартири згорів, а його захаращене помешкання гасили 4 дні. Воду довелося возити машинами, адже пожежний водогін, який є на кожному стояку, не працював.

Журналісти зайшли на 13-й поверх цього будинку перевірити, чи є пожежний гідрант зараз. Проте там немає ні вентелів, ні помпи — все вкрите пилом. Не працює і система димовидалення. А вся електропроводка у будинку — геть гнила. Жителі самі ремонтують її як можуть. Електрощитова постійно перегрівається.

Пожежна інспекція в Миколаєві: як врятуватися від вогню на висоті

"Ми змушені тримати шафу щитову у відкритому стані, тому що відбувається перегрівання", — розповідає голова ОСББ Ганна Юдіна.

Але найстрашніше — в цьому будинку практично зруйнований єдиний евакуаційний вихід з 15-го на 14-й поверх. На сходи можна потрапити лише через балкон. А плита балкона може обвалитися просто під ногами.

Рятувальники кажуть, що у разі пожежі це значно ускладнить порятунок людей. Адже пожежна драбина дістає лише до 9 поверху. Висоток з такими проблемами у Миколаєві 46, кажуть рятувальники. Пишуть приписи — утім нічого не змінюється роками. Бо, мовляв, потрібні значні суми, яких у жителів немає. Жителі звернулися до чиновників, утім, грошей від міста цей будинок очікує вже два роки.

Нагадаємо, що у Дрогобичі рятувальник у свій вихідний виніс із пожежі людину.

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