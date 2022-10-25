Пожежники в рясах: монахи з Рівненщини замінили рятувальників у віддалених селах

Рятувальник констатують, що їхати до тих місць їм задовго, і може бути й запізно.

Ченці з Рівненщини замінили рятувальників у віддалених селах, бо ж тим їхати туди задовго, йдеться в ТСН.

Монахи чоловічого монастиря долучилися до пожежної команди на Рівненщині. Тепер в гаражі отців стоїть своя пожежна машина, а самі вони набувають навичок рятувальників.

На чолі - архімандрит Онуфрій, який є намісником монастиря, а його права рука у справі пожежній - ігумен Лука, який тепер став керівником насосної станції.

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Архімандрит Онуфрій - намісник чоловічого монастиря на Повстанських могилах. "Тут відбувся один із найбільших боїв Української повстанської армії з московськими НКВДистами, от на цьому місці, де знаходиться цей монастир", - розповідає він.

Тут монахи правлять службу, живуть, тримають господарство, обробляють поля, а тепер ще й стали пожежниками. Майстерності їх навчили справжні рятувальники. Інколи проводять ще й тренування. Поки ченці набувають досвіду, селяни тішаться новим пожежникам у рясах. "Дуже ці монахи молодці, хороші батюшки. Не дай Боже, що поки з Мізоча чи Здолбунова приїде, та й що - то вже й немає що гасити", - переконана Лідія.

Підтверджують такі слова і рятувальники. Поки їхатимуть – новоспечені пожежники зможуть, якщо не повністю, то хоча б частково приборкати полум'я. "15 кілометрів від частини до частини, а ще дальні села, то виходить 25 кілометрів. Будуть вони обслуговувати самі 5 населених пунктів", - каже керівник караулу Олексій Борисюк.

Ряси замінили на спецодяг: ченці із чоловічого монастиря долучилися до пожежників

Рятувальники виділили добровольцям спецодяг і машину для цих потреб. "Поки ще навчання тривають, ми ще так-так, а до завершення ми вже повністю справимося і будемо готові", - переконує намісник.

Швидко орієнтуються, старанно навчаються і максимально відповідальні, кажуть рятувальники. Впевнені, що в разі пожежі ионахи впораються добре, але все ж ліпше, аби набуті знання і навички не знадобилися.

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