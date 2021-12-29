Пожежу у COVID-реанімації на Прикарпатті спровокувала свічка, яку запалили за упокій померлого пацієнта

Медсестра, яка запалила свічку отримала 90% опіків і її стан критичний.

Пізно ввечері в Косівській райлікарні, в одній із палат інтенсивної терапії, спалахнув вогонь. У результаті загинуло троє людей, ще кілька отримали складні опіки.

За інформацією, яку ТСН підтвердили і у ДСНС, і в прокуратурі - пожежу викликала свічка, яку одна з працівниць реанімації запалила за упокій біля хворого, який помер.

У реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, повітря було перенасичене киснем. Через відкритий вогонь від запаленої свічки і спалахнула пожежа. Зайнялося миттєво - медичне обладнання, тканина, усе у палаті.

У цей час у реанімації було сім хворих. Один з них саме померлий. Трьох пацієнтів медики встигли евакуювати, ще один хворий також був при смерті, і коли виник вогонь - чоловік помер. Ще двоє хворих згоріли живцем, про це повідомив керівник районної лікарні.

На час пожежі у реанімації перебувало п’ятеро осіб персоналу. Троє з них постраждали, вони зараз в обласній лікарні. Життя 46-річної молодшої медсестри висить на волосині, у неї 90% обпечного тіла, стан критично важкий. Вона на штучній вентиляції легень. Саме вона, як кажуть її колеги, і запалила свічку.

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Інша постраждала - це теж медсестра - 59 років. У неї 60% опіків тіла, стан важкий, але стабільний. І зараз в Івано-Франківську розглядають можливість її транспортування до Київського опікового центру.

Ще один постраждалий - лікар-реаніматолог. Його життю, кажуть у лікарні, загрози ніби немає, його тіло обпечене на 20%. «Лікар був у свідомості. Але точних обставин травми він сказати не може. Бо шок, пацієнт у такому стані, що не може надати інформацію», - каже лікар відділення невідкладних станів обласної лікарні Ольга Таркевич.

Внаслідок пожежі у лікарні прорвало трубу і тут зараз у кількох відділеннях немає тепла. Врятованих пацієнтів реанімації перевели до інших корпусів, одну переправили до Коломиї.

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