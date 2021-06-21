Пожежу у п'ятиповерхівці під Києвом міг спричинити вибух гранати, а поширенню вогню сприяв утеплювач

Сусіди розповіли про чоловіка, який жив у квартирі, де вибухнуло.

Вибух і масштабна пожежа. У центрі села Білогородка, під Києвом, вибухнула і загорілася п'ятиповерхівка. Мешканців дому евакуювали пожежники. Декого довелося спускати пожежними драбинами. Кількох людей виносили непритомними.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві "швидкі" та екстрена служба газу. Площа займання була понад 600 квадратних метрів. Рятувальники зазначають, що хоча вибух стався на третьому поверсі, та по пінопластному утеплювачу будинку вогонь піднявся на вищі поверхи і розпочалася масштабна пожежа.

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Що саме вибухнуло ще поки встановлюють, та поки відкидають версію про вибух газу, адже запаху жодного не було. Місцеві розповідають, що струсонуло будинок так сильно і так голосно, що припускають, що це могла бути граната.

Саме у тій квартирі, де стався вибух, знайдено повністю обгоріле тіло. Сусіди кажуть, що там жив молодий чоловік, який винаймав квартиру.

Новини України: в селі під Києвом вибухнула п'ятиповерхівкам

До лікарів звернулись загалом 11 людей. Троє людей залишаються в лікарні. Всім іншим надані допомогу на місці, переважно люди звертались через отруєння чадним газом і опіками.

Зараз мешканці досі залишається біля будинку, де досі працюють рятувальники. Верхні поверхи горіли, а нижні були затопленні тоннами води. Тож зараз людей планують розмістити в місцевому клубі, хтось вже поїхав до рідних і друзів. Та чиновники обіцяють, що без нагляду житло людей не залишать, щоб не працювали вандали, має бути встановлена цілодобова охорона.

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