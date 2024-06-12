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"Пожежу видно за кілометри": що відомо про наслідки обстрілів на Київщині та що там горить (фото, відео)

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"Пожежу видно за кілометри": що відомо про наслідки обстрілів на Київщині та що там горить (фото, відео)

Пожежа через обстріли РФ

ТСН побувала на місці події.

Російські окупанти у ніч проти 12 червня вкотре влаштували масштабний обстріл. Один із уламків ракети впав на промисловий об'єкт у Київській області. Там спалахнула масштабна пожежа. 

Кореспондентка ТСН Олена Лускун з місця події розповіла, що рятувальники продовжують гасити займання. 

"Пожежа настільки велика, що ми її побачили ще за кілька кілометрів до місця займання", — зауважує кореспондентка ТСН. 

На місці події працюють понад 120 осіб та майже 40 одиниць техніки, задіяні 2 пожежних потяги. 

Наслідки обстрілу РФ / ©
Наслідки обстрілу РФ

"На цей момент ліквідація займання триває", — повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан. 

Під час гасіння пожежі почалась злива. Роботу рятувальників ускладнює повітряна тривога, оскільки працівники ДСНС побоюються повторних ракетних ударів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужні вибухи та масштабна пожежа під Києвом! Пряме включення ТСН!

Нагадаємо, в ніч проти 12 червня РФ потужно вдарила крилатими ракетами і дронами. Зокрема, ворог запустив одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал". Сили ППО знищили 29 повітряних цілей росіян.

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