"Пожежу видно за кілометри": що відомо про наслідки обстрілів на Київщині та що там горить (фото, відео)

Російські окупанти у ніч проти 12 червня вкотре влаштували масштабний обстріл. Один із уламків ракети впав на промисловий об'єкт у Київській області. Там спалахнула масштабна пожежа.

Кореспондентка ТСН Олена Лускун з місця події розповіла, що рятувальники продовжують гасити займання.

"Пожежа настільки велика, що ми її побачили ще за кілька кілометрів до місця займання", — зауважує кореспондентка ТСН.

На місці події працюють понад 120 осіб та майже 40 одиниць техніки, задіяні 2 пожежних потяги.

Наслідки обстрілу РФ

"На цей момент ліквідація займання триває", — повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Під час гасіння пожежі почалась злива. Роботу рятувальників ускладнює повітряна тривога, оскільки працівники ДСНС побоюються повторних ракетних ударів.

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Нагадаємо, в ніч проти 12 червня РФ потужно вдарила крилатими ракетами і дронами. Зокрема, ворог запустив одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал". Сили ППО знищили 29 повітряних цілей росіян.

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