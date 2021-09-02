Позиція США щодо Будапештського меморандуму незмінна: Україні буде надано всю необхідну допомогу

Допомога з боку США буде не лише на словах, але й на ділі.

Сполучені Штати Америки постійно заявляють про те, що готові не тільки на словах, але й на ділі допомогти Україні в нинішній ситуації.

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Так прокоментував перемовини щодо реалізації домовленостей, закріплених у Будапештському меморандумі, в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він нині перебуває в США, куди з робочим візитом відбув глава держави Володимир Зеленський.

Очільник ОПУ нагадав, що частина перемовин між президентом Зеленським га господарем Білого дому Джо Байденом відбувалася віч-на-віч, тому він не знає усіх подробиць цієї розмови.

“Я не знаю всіх деталей розмови президентів тет-а-тет. Але я думаю, що позиція Сполучених Штатів є такою, що не потрібно нагадувати про те, що вони самі заявляють. А вони заявляють про те, що готові не тільки на словах, але й на ділі допомогти Україні в нашій ситуації і надати всю необхідну для цього допомогу”, - зазначив Андрій Єрмак.

"Не тільки на словах, а вже і на ділі" – Єрмак про готовність США допомогти Україні

Нагадаємо, що під час перемовин Зеленського і Байдена в Білому домі було досягнуто домовленостей про те, що Сполучені Штати продовжать підтримувати впровадження демократичних реформ в Україні, зокрема, надаючи фінансову допомогу.

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