“Позиції Сил оборони – це купа каміння і сміття”: військовий розповів про важку ситуацію на фронті та “випалену землю”

Вогневі позиції наших Сил оборони на Донбасі – це купа каміння і сміття, яке там залишилося після щоденного застосування КАБів, КАРів, артилерії та FPV-дронів противником.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин розповів головний сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ігор Руляк.

“Не хочеться просто виділяти в якісь категорії такі операції. Тяжко всім – тяжко і на Курську, тяжко на Харківщині, тяжко на Донбасі. Але так склалися обставини, що наша бригада – захищає Україну на Південному напрямку та веде бойові дії, де розташована найбільша річка нашої країни, тому характер бойових дій кардинально інший, ніж від сухопутних. Але вмирають так само на будь-якому напрямку, отримують поранення на будь-якому напрямку. Це – війна”, – каже військовий.

Аліна Туришин і Ігор Руляк / Скриншот із відео TSN.ua

Він також пригадав українську контрнаступальну операцію в селі Кринки на Херсонщині.

“Тут (у Кринаках – ред.) все те саме було після восьми місяців перебування на лівому березі. Звичайно, цей населений пункт був стертий з лиця землі в буквальному значенні слова. Як багато інших, на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Це реалії сьогоднішньої війни і як багато хто про це говорить тактика росіян – це просто випалена земля. Неважливо Кринки це, Часів Яр або Лозова в Харківській області”, – розповів Ігор Руляк.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Легендарна 126-та бригада форсувала Дніпро! ВПЕРШЕ! НЕЙМОВІРНІ ПОДРОБИЦІ, ВІД ЯКИХ ПЕРЕХОПЛЮЄ ДУХ!

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